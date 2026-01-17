Antía Troncoso 17 ENE 2026 - 13:36h.

Manuel González, después de que John Guts le asegurase que le gusta a Belén Ro: "Un vez me lie con una de cincuenta años"

Anita Williams llora desconsolada al recordad a Montoya: "Mi corazón estaba roto y él me lo curó"

Compartir







Durante la madrugada los concursantes de 'GH DÚO' aprovechaban la noche para hablar sobre los últimos acontecimientos en la casa de Tres Cantos y las relaciones que están estableciendo entre ellos tras una semana de convivencia. En el salón, John Guts sorprende a Manu González al contarle su percepción sobre Belén Rodríguez. ¡El mexicano tiene claro que la colaboradora de televisión bebe los vientos por el gaditano!

"Te has fijado, ¿no? Está muy claro el tema", le decía John Guts a Manuel, dándole a entender que Belén Rodríguez tiene un interés especial en él. "Es para picarte ti", contestaba el de Cádiz que sorprendido por la declaración de su compañero llamaba a su hermana Gloria para contárselo: "Que yo le gusto a Belén, dice".

Para la sorpresa del concursante, Gloria González le daba la razón a John Guts: "¿Por qué no?" Un pregunta ante la que Manuel declaraba: "Lo hace de cachondeo la mujer". Sin embargo, tanto su hermana como el mexicano piensan lo contrario: "Yo no he visto cachondeo, yo veo que a ella le mola. No es malo", decía Goria.

Manu, sobre la posibilidad de que le guste a Belén Ro: "Puede ser mi madre"

Muy impactado por las palabras de Gloria González y John Guts, que tienen muy claro que a Belén Ro le gusta Manuel, el concursante contestaba al mexicano después de que este señalase como hace un rato se le había acostado al lado la colaboradora de televisión: "Yo no la toco así. Es cachondeo. Que la voy a tocar, puede ser mi madre".

"Ella no tiene nada que perder, ya va a para 60", decía John a Manuel que además añadía que para Belén estar con un "colágeno" como él sería "todo ganancia". En ese momento, el gaditano le desvelaba a sus compañeros que ha estado con mujeres más mayores antes: "Yo me lie una vez con una brasileña de cincuenta años, pero estaba muy operada".

'GH DÚO', 24 horas en directo

Recuerda que puedes seguir todo lo que pasa en la casa de 'GH DÚO' a través de nuestro minuto a minuto y de las dos señales 24 horas gratuitas disponibles en Mediaset Infinity: