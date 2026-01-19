Miriam ‘Harley Quinn’ y Carolan se han enfrentado en el tatami: “¿No queríais sangre?”

Antes de subirse al tatami para protagonizar un combate brutal, Carolan ‘La Berraca’ y Miriam ‘Harley Quinn’ han tenido la oportunidad de enfrentarse a un cara a cara en el que Misho a ejercido como moderador. Un enfrentamiento en el que ambas se han dicho todo lo que pensaban la una de la otra y en el que no han faltado las provocaciones.

Para empezar, Miriam ha decidido tener un gesto lleno de sarcasmo con su compañera y le ha dado un vaso de leche con galletas: “Es una bebé y se tiene que ir a dormir bien calentita”, decía la ‘barbie’ de ‘The Ultimate Warrior’, ante una Carolan que no podía contener las risas.

“Soy una niña, pero le voy a llenar la cara de aplausos. A ver si aguanta la presión de una niña de 21 años”, decía. Una afirmación a la que Miriam reaccionaba diciendo que le sacaba una cabeza de altura. “Dicen que el veneno viene en frascos pequeños”, apuntaba la más joven de las duelistas.

El brutal combate entre Miriam y Carolan

Guanyar ha sido el encargado de presentar a las luchadoras en el tatami. Por un lado, de Miriam ha dicho que era “la barbie más letal”, mientras que ha Carolan la ha llamado “la guerrera indomable”.

Hechas las presentaciones, ha dado comienzo una pelea que ha estado de lo más reñida y que ha tenido que terminar de manera repentina por la intervención de un miembro del equipo médico. Al ver que una de las participantes ha resultado herida, Deif (The Black Panther) ha pedido que interviniera el médico.