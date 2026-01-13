Franco Tenaglia amenaza con abandonar 'The Ultimate Warrior'

El participante de 'The Ultimate Warrior' ha amagado con abandonar el programa de MMA de Mediaset Infinity

El motivo del brutal enfado de Franco Tenaglia con Ibrahim: "Está en mi punto de mira"

Franco Tenaglia y el resto de los concursantes de ‘The Ultimate Warrior’ han tenido que enfrentarse al temido corte de peso y, para lograr un resultado óptimo ante la báscula, han tenido que dejar de comer y beber durante horas, además de esforzarse para sudar y así alcanzar el peso que se requería en su categoría.

Después de muchas horas de esfuerzo para prepararse para la prueba, el luchador ha vuelto a la casa y, al ver la comida que había para ellos, no ha podido evitar explotar. Le parecía que el arroz y el pollo estaban secos y no ha dudado en comunicárselo a la organización… Eso sí, de unas maneras un tanto rígidas.

Franco Tenaglia estalla y amenaza con abandonar

Muy enfadado y en una conversación con la organización del programa, Franco Tenaglia apuntaba: “Les pedimos comida buena y nos trajeron arroz y un pollo seco. A mis compañeros les da igual, pero a mí sí que me importa que me den cosas de calidad”, declaraba, movido por el enojo.

Ha sido tal el nivel de tensión, que el concursante de ‘The Ultimate Warrior’ ha amenazado con abandonar el programa: “Que me den mi móvil, que me voy. Yo ya he comido mucha mierda en mi vida”, aseguraba, dejando claro la firme intención de marcharse. ¿Abandonará finalmente la competición o seguirá luchando por su sueño?

Tania ‘Valquiria’ critica la actitud de Franco Tenaglia

Al ver la reacción de su compañero, Tania Cortés se ha mostrado muy directa: “Se está viendo la cara de la gente, que van de mayores, pero en realidad son unos niñatos. Que se calle y, si quiere un helado pro, pues que se lo compre en su casa”, decía ella con vehemencia.