Los luchadores están al límite por el corte de peso y no han podido evitar tener un rifirrafe

El corte de peso ha puesto al límite a todos los concursantes de ‘The Ultimate Warrior’ y si no que se lo digan a Sarah 'The Wrestler', que no ha podido controlar la tensión y, con los nervios a flor de piel, ha estallado contra la actitud de Lewis ‘The King’.

Mientras ella estaba haciendo esfuerzos por sudar para bajar su marca en el pesaje oficial, él, que no necesitaba bajar de peso porque ya había alcanzado la cifra óptima, no ha dudado en hacer una broma que algunos se han tomado como una provocación.

La ‘provocación’ de Lewis a Sarah en ‘The Ultimate Warrior’

Helado en mano, el luchador se ha paseado por el gimnasio en el que estaban preparándose sus compañeros y Sarah no ha podido evitar enfadarse: “Te voy a meter un codazo”, decía ella, visiblemente afectada porque llevaba varias horas sin ingerir ningún tipo de bebida ni alimento.

“Me da igual que se lo coma, pero como venga a restregármelo aquí… Si que me enfado”, apuntaba ella. Una advertencia a la que el luchador no ha hecho caso y que no le ha frenado a la hora de continuar adelante con su broma: “Te pego un hosti**”, apuntaba ella, al verlo comer un almendrado.

“Yo me he comido un helado porque tenía hambre y hacía mucho calor, me hacía falta azúcar en el cuerpo y también para picar a los compañeros que estaba con el traje sauna”, declaraba él, ante una Sarah que estaba visiblemente mosqueada con él. ¡La tensión se podía cortar con un cuchillo!