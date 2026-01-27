Esta noche, dos de los cuatro nominados se salvarán de la expulsión: Carlos Lozano, Cristina Piaget, Belén Rodríguez o Carmen Borrego. Antonio Canales dibujará la curva de su vida y descubriremos la nueva prueba semanal titulada 'El bidón'
La casa está más dividida que nunca
Esta noche, toca doble salvación. Carlos Lozano, Cristina Piaget, Belén Rodríguez o Carmen Borrego: dos de los cuatro nominados de esta semana se salvarán de la expulsión del próximo jueves. Además, Carlos Lozano, el nominado con menos votos acumulados según se mostró el pasado domingo en 'Cuentas Pendientes', conocerá su privilegiada situación en un proceso de votación que continúa abierto entre los cuatro candidatos. El concursante disfrutará de una cena para dos, en la que podrá elegir como acompañante a una de sus tres compañeras de nominación.
Por otro lado, Antonio Canales, tras su regreso a la casa como concursante de pleno derecho, dibujará su curva de la vida, en la que compartirá los momentos que han marcado su trayectoria vital, en una noche en la que se inaugurará una nueva sala que acogerá una dinámica nunca vista que promete no dejar indiferente a los concursantes. También, se visualizarán nuevas imágenes de la convivencia que muestran la situación actual de la casa que está más dividida que nunca en dos bandos. Por último, se presentará la nueva prueba semanal, que con el título de 'El Bidón' pondrá a prueba la resistencia y la paciencia de los participantes. Conectamos con la casa.
Carmen no abandona la casa
Carmen entra en el confesionario y confiesa al presentador que "no puede más" y que está decidida a abandonar la casa. Su hermana Terelu habla con ella y le asegura que su familia está muy pendiente de su concurso y que no quieren que abandone, al menos que aguante hasta el jueves porque se lo debe a la audiencia que la salvó la semana pasada. Aún así, ella sigue diciendo que abandona el concurso. Su hijo José María también habla con ella y le dice que "aún hay Carmen para rato" y que "quieren ver a la Carmen divertida y sonriente". Finalmente, Carmen acepta quedarse hasta el jueves, pero si no sale expulsada asegura que abandona la casa de Tres Cantos.
Comienza la gala
Jorge Javier Vázquez conecta con la casa y saluda a los concursantes que están nerviosos y en tensión por la crítica situación de la convivencia. Canales dice que se ha sentido muy acogido por sus compañeros tras su llegada y visualizan un vídeo de la convivencia en la que los dos bandos discuten. Carmen dice que ha pedido perdón por sus malas palabras pero que "el otro bando" le hace sentir como si ellos fueran "okupas". Manuel salta para quitarle la razón a Carmen y dice que en la casa "hay que respetar los turnos". Carlos sale en defensa de Carmen y asegura que ellas han respetado los turnos en todo momento, pero que "los que se despiertan antes deben entrar en la ducha antes".
La casa se divide en dos bandos
Durante las últimas horas de convivencia, la casa se ha dividido más que nunca. Por un lado, los tríos jóvenes con Mario, Raquel y Canales, y por otro lado, Belén, Carmen, Carlos, Sonia y Cristina. Un situación que se retuerce cada vez más y que vuelve la convivencia insostenible para algunos concursantes como Sonia o Carmen, quién está dispuesta a abandonar.