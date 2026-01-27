Carmen no abandona la casa

Berto González 27 ENE 2026 - 23:08h.

Esta noche, dos de los cuatro nominados se salvarán de la expulsión: Carlos Lozano, Cristina Piaget, Belén Rodríguez o Carmen Borrego. Antonio Canales dibujará la curva de su vida y descubriremos la nueva prueba semanal titulada 'El bidón'

La casa está más dividida que nunca

Esta noche, toca doble salvación. Carlos Lozano, Cristina Piaget, Belén Rodríguez o Carmen Borrego: dos de los cuatro nominados de esta semana se salvarán de la expulsión del próximo jueves. Además, Carlos Lozano, el nominado con menos votos acumulados según se mostró el pasado domingo en 'Cuentas Pendientes', conocerá su privilegiada situación en un proceso de votación que continúa abierto entre los cuatro candidatos. El concursante disfrutará de una cena para dos, en la que podrá elegir como acompañante a una de sus tres compañeras de nominación.

Por otro lado, Antonio Canales, tras su regreso a la casa como concursante de pleno derecho, dibujará su curva de la vida, en la que compartirá los momentos que han marcado su trayectoria vital, en una noche en la que se inaugurará una nueva sala que acogerá una dinámica nunca vista que promete no dejar indiferente a los concursantes. También, se visualizarán nuevas imágenes de la convivencia que muestran la situación actual de la casa que está más dividida que nunca en dos bandos. Por último, se presentará la nueva prueba semanal, que con el título de 'El Bidón' pondrá a prueba la resistencia y la paciencia de los participantes. Conectamos con la casa.