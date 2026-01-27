Patricia Fernández 27 ENE 2026 - 23:33h.

Jorge Javier Vázquez comunica que habrá doble expulsión en la gala del jueves de 'GH DÚO', en Telecinco

El próximo jueves se viene una noche llena de emociones en 'GH DÚO' con Jorge Javier Vázquez, como bien explicaba el presentador durante el programa especial de salvación.

"Por si fuera poco, el jueves habrá doble expulsión. Una será convencional y la otra no se la esperan y vosotros tampoco", entonaba Jorge Javier Vázquez. ¡Ya lo sabes, no te puedes perder la gala de 'GH DÚO' del próximo jueves con doble expulsión, en Telecinco!