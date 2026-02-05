GH DÚO 05 FEB 2026 - 17:46h.

Cristina Piaget y Carlos Lozano están más cerca que nunca, Carlos ha discutido con Manuel González y Sonia Madoc se ha plantado: todo en el 'Superjueves' de 'GH DÚO'

Alguien temido por todos entra a la casa de 'GH DÚO' con un gran poder y hay doble expulsión: este jueves a las 21:45h, en Telecinco

Quedan horas para el 'Superjueves' de esta cuarta edición de 'GH DÚO': alguien temido y conocido por todos llega a la casa de Tres Cantos con una misión importante y habrá dos expulsiones. La primera entre los nominados actuales - Antonio Canales, Cristina Piaget, Sandra Barrios y Sonia Madoc - y la segunda se abrirá después y consistirá en una votación en positivo entre todos los concursantes, por lo que el concursante que reciba menos apoyo será el segundo expulsado de la noche.

A esto hay que sumar que los concursantes verán imágenes de lo ocurrido en los últimos días, en los que ha habido un comentado abrazo entre Carlos y Cristina y un posterior enfado de Sonia Madoc, que ha estallado porque Manuel González le ha dicho que la modelo se había molestado con ella por su acercamiento con Carlos: "¡Que se me tilde de guarr* no voy a pasarlo!".

En redes sociales, colaboradores como Miguel Frigenti y muchos fans del programa afirman 'shippear' a Carlos y Cristina, que están en el punto de mira del resto de concursantes, con los que han protagonizado sonados enfrentamientos: Carlos y Manuel han vivido una discusión tensa, Raquel Salazar ha estallado en la cocina y Cristina ha enfrentado a sus compañeros bailando sevillanas.

