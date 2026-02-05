El mensaje de Patricia Pardo a Elisa Mouliaá: "Le has hecho una p....a a las víctimas"

Patricia Pardo ha reaccionada en 'Vamos a ver' a la decisión de Elisa Mouliaá tras retirar su acusación contra Íñigo Errejón por presunta agresión sexual

Abogado de Elisa Mouliaá, tras retirar su acusación contra Errejón: "Un procedimiento judicial no se enciende y se apaga al antojo de los denunciantes"

A través de sus redes sociales, Elisa Mouliaá comunicaba este miércoles 4 de febrero que retira su acusación contra Íñigo Errejón por presunta agresión sexual.

En su comunicado, la actriz señalaba que lo hace "por salud" y que no se retracta de esa denuncia. Las reacciones a su decisión no se han hecho esperar y su abogado ha admitido en 'La mirada crítica' que él le pidió que no lo hiciese: "Un procedimiento judicial no se enciende y se apaga al antojo de los denunciantes", explicaba en directo durante su intervención en el programa.

Poco después, Patricia Pardo ha reflexionado sobre lo sucedido en 'Vamos a ver': "Todo el mundo está sorprendido que ahora se retire. Yo la he defendido desde el primer momento porque creo que las víctimas no tienen que responder a ningún canon y creo que dio un paso adelante cuando lo tenía todo en contra, especialmente mediáticamente. Para mí lo que ha hecho es una p....a para las víctimas, Así lo siento y así se lo quiero decir a ella", ha sentenciado la presentadora.