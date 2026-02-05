Ana Carrillo 05 FEB 2026 - 14:52h.

Manuel González y su grupo han entrado en la suite, despertando con sus cantes a Cristina Piaget y Carlos Lozano

Sonia Madoc vuelve a estar del lado de los más jóvenes

Manuel González, Gloria González, Anita Williams, Sandra Barrios, Juanpi Vega y Sandra Barrios se han disfrazado en plena madrugada para sorprender con unos cantes a sus compañeros de la suite de 'GH DÚO'. Han entrado a las cuatro menos diez de la madrugada en la suite y han empezado a cantar y dar palmas, despertando así a Cristina Piaget y Carlos Lozano; una acción que al grupo que la ha ejecutado le ha hecho mucha gracia, aunque nada a sus compañeros de suite.

La reacción de Cristina Piaget y Carlos Lozano

La irrupción en la suite ha provocado que Cristina Piaget y Carlos Lozano se hayan despertado sobresaltados. La modelo ha asegurado que le han dado "un gran susto" y su compañero le ha dicho que no quería hablar de lo ocurrido para no darles importancia al otro grupo. "¿Pero tú lo quieres hablar?", le ha ofrecido a ella, que se ha negado también y ha intentado tranquilizarse para volverse a dormir.

