Mejores momentos de 'GH DÚO' Una doble expulsión y la vuelta de Belén Ro: los mejores momentos de 'GH DÚO', en vídeo (05/02/26)

Una nueva gala de 'GH DÚO' con Jorge Javier Vázquez como director de orquesta nos ha dejado momentos inolvidables y dignos de recordar. Belén Ro ha regresado a la casa de Tres Cantos con una importante misión y muchas cuentas pendientes. Además , una doble expulsión ha puesto en jaque a la casa... y también a los concursantes, quienes se han quedado en shock al descubrir el nombre del primer expulsado y también del segundo. Tensiones, desencuentros y acercamientos que nos hacen vibrar y estar pegados a la pantalla de principio a fin.