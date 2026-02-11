GH DÚO 11 FEB 2026 - 18:21h.

Este jueves, a las 21:45h, en Telecinco: ¿te lo vas a perder?

Los defensores analizan el desgaste del aislamiento en 'GH DÚO': "Hay que gestionar muy bien las emociones"

Compartir







Uno de los grandes protagonistas de la convivencia dirá adiós a ‘GH DÚO’ con su expulsión en la sexta gala del reality que Jorge Javier Vázquez conducirá este jueves 12 de febrero, a partir de las 21:45h, en Telecinco. Los nominados Carlos Lozano, Cristina Piaget y Raquel Salazar, con porcentajes de votos muy igualados, conocerán la decisión de la audiencia y el elegido abandonará la casa y abordará su paso por el concurso en una entrevista en plató.

Además, en vísperas de San Valentín el reality sorprenderá a sus habitantes con visitas y mensajes de personas muy importantes de sus respectivos entornos, en una noche en la que además se romperán las parejas y tríos y comenzará la competición individual por hacerse con el maletín.

Por último, arrancará la nueva prueba semanal, en la que los participantes afrontarán uno de los clásicos del reality: titulada ‘El baile de San Valentín’, en ella tendrán que preparar una coreografía con la colaboración de la coreógrafa Lola González. La audiencia podrá ver los ensayos durante los próximos días y será quien decida si la prueba ha sido superada o no.