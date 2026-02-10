Los defensores analizan el desgaste del aislamiento en 'GH DÚO': "Hay que gestionar muy bien las emociones"

La soledad y el aislamiento empieza a pesar para los concursantes de 'GH DÚO', por ello los defensores nos cuentan cómo están sus defendidos ante la etapa más dura del concurso

Exconcursantes y defensores se mojan sobre la estrategia en 'GH DÚO': “Les está saliendo el tiro por la culata”

Lo que empezó como una aventura compartida, donde las cuentas pendientes y las alianzas se jugaban en pareja, ha saltado por los aires. La casa ha vivido su terremoto más esperado y temido a la vez: se acabaron los dúos. El programa ha entrado en su fase más decisiva con el inicio del juego individual, lo que significa que el apoyo incondicional de la pareja de concurso desaparece, y a estas alturas del reality, el aislamiento deja de ser una anécdota para convertirse en el mayor enemigo de los concursantes.

Ahora que están "solos ante el peligro", hemos preguntado a los defensores en plató cómo están gestionando sus familiares y amigos esta presión psicológica. En el vídeo, algunos defensores como Laura Arjona, Jonathan, Noemí Salazar y Pol Badía nos dan el parte emocional de la casa.

Sensibilidad a flor de piel y el recuerdo de los hijos

Para Laura Arjona, defensora de Cristina Piaget, la clave está en la inteligencia emocional. A pesar de los conflictos, asegura que la modelo "lo está llevando bien". Laura destaca que Cristina es "una persona muy sensible" pero que está sabiendo navegar el encierro: "Esta gestionando muy bien sus emociones y, si no lo hace, lo reconoce y pide disculpas", nos dijo su defensora.

Por otro lado, Anita parece tener una ventaja: su naturaleza casera. Su defensor, Jonathan, nos cuenta que el encierro físico no es problema para ella porque "le encanta estar en casa". Sin embargo, la distancia tiene un precio y el punto débil de Anita es la ausencia de su hijo, Tiago, a quien echa mucho de menos, un vacío que se hace más grande ahora que la competición se endurece.

Del desquicie de Raquel al bajón de Antonio

Más critica con el ambiente de la casa se muestra Noemí Salazar. Al hablar de su madre, Raquel confirma que lo lleva bien, pero señala al propio formato como culpable de la tensión: "El ritmo que lleva les hace estar desquiciados a todos". Aun así, defiende que Raquel se mantiene fiel a sí misma diciendo las cosas a la cara pese a la locura colectiva.

Quien parece estar sufriendo más los estragos del tiempo y los recuerdos es Antonio Tejado. Su defensor, Pol, admite que ve al concursante tocado: "Lo veo un poco bajo por los estados de ánimo", sumiéndole en un bache anímico justo cuando más fuerza mental requiere el concurso individual.

Dale play para escuchar el análisis completo de los defensores y descubrir quién está más preparado para la recta final.