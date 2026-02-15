Al minuto
GH DÚO, en directo: domingo en Tres Cantos
¿Corazón o calculadora? Los colaboradores destapan los montajes y estrategias de 'GH DÚO'
Los concursantes se esfuerzan en sacar adelante la prueba semanal, pese a las tensiones y enfrentamientos
Descubre aquí la última hora de GH DÚO.
Todos dormidos
Confirmamos, todos dormidos menos Canales. No sabemos si se volverá a la cama, de momento le tenemos en el vestidor preparándose la ropa.
Parece que ha cambiado de idea, porque le hemos visto entrar en el dormitorio y meterse de nuevo en la cama. Así que, todos dormidos hasta nueva orden.
Canales, el primero
Buenos días, ya estamos por aquí. En las dos señales de Mediaset Infinity tenemos a Antonio Canales fregando en la cocina, se le oye hablar como para sí mismo, "yo no tengo problema, no me duelen las manos. Hoy lo hago yo, mañana tú...". Termina de fregar, y le dejamos preparando el café.
El resto de habitantes de la casa parecen seguir dormidos, cuando los veamos confirmo.