GH DÚO, en directo: domingo en Tres Cantos

Todos dormidos

Confirmamos, todos dormidos menos Canales. No sabemos si se volverá a la cama, de momento le tenemos en el vestidor preparándose la ropa.

Canales en el vestidor
Canales en el vestidor. Mediaset Infinity

Parece que ha cambiado de idea, porque le hemos visto entrar en el dormitorio y meterse de nuevo en la cama. Así que, todos dormidos hasta nueva orden.

Canales acostado de nuevo
Canales acostado de nuevo. Mediaset Infinity

Canales, el primero

Buenos días, ya estamos por aquí. En las dos señales de Mediaset Infinity tenemos a Antonio Canales fregando en la cocina, se le oye hablar como para sí mismo, "yo no tengo problema, no me duelen las manos. Hoy lo hago yo, mañana tú...". Termina de fregar, y le dejamos preparando el café.

El resto de habitantes de la casa parecen seguir dormidos, cuando los veamos confirmo.
