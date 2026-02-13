¿Corazón o calculadora? Los colaboradores destapan los montajes y estrategias de 'GH DÚO'

Telecinco.es 13 FEB 2026 - 21:00h.

Los expertos analizan qué actitud aplaude realmente la audiencia en esta recta final y qué alianzas sentimentales desesperadas han sido creadas para evitar la expulsión

"Garra", "verdad" y "papel de madre": los defensores de 'GH DÚO' reivindican qué hace únicos a sus concursantes

Compartir







La casa de 'GH DÚO' ha entrado en una fase crítica donde cada movimiento, cada lágrima y cada beso son examinados con lupa por una audiencia que tiene el poder absoluto. A estas alturas del concurso, con los bandos más que definidos, surgen dos grandes incógnitas que dividen a nuestros colaboradores: ¿Qué está premiando realmente el público para salvar a los nominados? Y, sobre todo, ¿Cuánta verdad hay en los romances que estamos viendo florecer entre esas cuatro paredes?

Hemos cruzado ambos debates y la conclusión es clara: en la casa de Tres Cantos, el amor y la nominación son dos caras de la misma moneda.

La fórmula del éxito: "visceralidad" y un toque "cucu"

Si hay un nombre que divide a la audiencia y al plató, es el de Cristina Piaget. A la hora de analizar qué perfil compra el público, Miguel Frigenti lo tiene claro: se premia la "visceralidad" y la emoción pura. El colaborador se declara fan absoluto de la modelo, celebrando que la audiencia la esté salvando frente a perfiles que no soporta, como el de Raquel.

Adriana Dorronsoro acepta esta teoría y explica que el fenómeno Piaget es de puro entretenimiento ya que el público quiere que le remuevan por dentro, y Cristina, con esa personalidad que Adriana define cariñosamente como un poco "cucu", es magnética porque es diferente.

Sin embargo, Leticia Requejo añade un matiz: emoción y cerebro no son contrarios y pone el ejemplo de concursantes como Cristina o Carlos Lozano, que son el combo perfecto porque mezclan sentimiento puro con una estrategia de manual. Una visión mucho más calculada que la de Pepe del Real, quien advierte que a estas alturas nadie da puntada sin hilo y todos vienen "con la lección aprendida" de casa.

Amores de reality o cómo inventarse una trama

Y es precisamente esa "lección aprendida" la que nos lleva al segundo gran debate: ¿son espontáneos los acercamientos o pura supervivencia?. Frigenti dispara contra la creación de las "carpetas fake", señalando directamente el amago de historia entre el ya expulsado Andrea y Anita. Cuando no saben qué hacer y no ofrecen tramas, recurren al comodín de la carpeta.

El famoso triangulo entre Carlos, Cristina y Belén también está bajo sospecha. Leticia confiesa que "no se cree nada" y acusa a Lozano de haber jugado a dos bandas, mientras Adriana sentencia que los acercamientos entre Carlos y Cristina son "estrategia pura". El único que rompe una lanza a favor del romanticismo es Pepe del Real, que defiende que los que quedan en la casa son sólidos y sus relaciones sentimentales ya son fruto de la convivencia real.

Dale play a los vídeos para descubrir quién creen que utilizan más el corazón y quiénes la estrategia.