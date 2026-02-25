‘GH DÚO’ proclama a sus finalistas con las últimas nominaciones y una expulsión exprés

GH DÚO 25 FEB 2026 - 18:47h.

Varios exconcursantes regresarán a la casa en plena ‘carrera’ por la victoria, en la gala de este jueves (21:45h, Telecinco), que recibirá a Manuel en plató y acogerá la actuación de Álvaro García

La proclamación de los finalistas de la edición tras las últimas nominaciones, que depararán una expulsión exprés, y el regreso a la casa de varios de los exconcursantes para participar como jefes ‘anticampaña’ de los cinco candidatos -Anita Williams, Carlos Lozano, Gloria González, Juanpi Vega o Sandra Barrios-, centrarán gran parte de la atención de la octava gala de ‘GH DÚO’ que Jorge Javier Vázquez conducirá este jueves 26 de febrero (21:45h) en Telecinco.

Por otro lado, Manuel González, último expulsado tras su ‘duelo de titanes’ con Carlos, analizará en el plató su participación en el reality y se despedirá de sus ya excompañeros. Por último, la gala acogerá la actuación del cantante Álvaro García.