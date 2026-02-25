Fani Carbajo sale de quirófano tras realizarse un legrado y actualiza su estado de salud

Natalia Sette 25 FEB 2026 - 16:23h.

La exconcursante de 'Supervivientes' se sincera sobre su salud tras pasar por quirófano para quitarse células cancerígenas

Fani Carbajo responde a las críticas recibidas tras mostrar su abdomen postparto

Compartir







Ha llegado por fin el día. Fani Carbajo entra a quirófano tras muchos días de angustia para someterse a un legrado. A la exconcursante de ‘Supervivientes’ le detectaron hace unas semanas unas células precancerígenas derivadas del virus del papiloma humano. La intervención debía realizarse con urgencia para que no derivara en algo mucho peor. Ahora, la influencer actualiza su estado de salud.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha subido a su Instagram un video relatando cómo ha sido el día de la operación. “Llegó el día por fin, hoy me operan y me van a quitar esas células cancerígenas a través de la conización y me van a hacer el legrado”, comienza relatando. Si días antes ya estaba nerviosa , este día está aterrorizada, tiene ganas de que pase pero con miedo.

PUEDE INTERESARTE Fani Carbajo rompe a llorar y estalla en exclusiva contra Christofer Guzmán tras su último vídeo

“Voy de camino bastante asustada pero muy bien acompañada de mi chico que nunca me suelta la mano”, dice mientras muestra una tierna imagen de ambos dándose un beso. Fran Benito no se ha separado de ella ni un segundo desde que recibió la mala noticia y es que la influencer necesita más que nunca el apoyo de los suyos.

“Estoy bastante nerviosa y alterada porque no se a lo que me enfrento y eso asusta mucho”, confiesa la exconcursante de ‘La casa fuerte’. Esto es lo último que dice momentos antes de entrar a quirófano y someterse por fin al legrado.

PUEDE INTERESARTE Fani Carbajo llora desconsolada por su boda con Fran Benito

Canal de Whatsapp de Telecinco

Fani Carbajo actualiza su estado de salud tras salir de quirófano

La madrileña sale de quirófano tras la intervención y actualiza su estado de salud. Después del miedo que ha pasado y la incertidumbre de saber cómo iría todo, por fin ha pasado. “Todo ha salido bien”, asegura convencida. Aunque la lucha no acaba aquí, Fani puede respirar un poco más tranquila. “Ya he hablado con mis niños, es un chute de energía brutal”, admite mientras enseña imágenes de su pequeña en una videollamada.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Todavía no está fuera de peligro, pues no sabe si la lesión ha aumentado desde que se la detectaron. “Estoy deseando llegar a casa y que la doctora me llame y me diga el resultado del legrado”, cuenta preocupada. Aunque se ha quitado un peso de encima pasando por quirófano, la angustia sigue dentro de ella. “Deseo que la lesión no haya subido más y que todo quede en un susto”, termina diciendo.

Además, la creadora de contenido ha agredecido el apoyo a todos sus seguidores que han estado mandándole mensajes de cariño desde que dio la noticia. A pesar de interactuar a través de una pantalla, Fani ha notado la preocupación por ella. "Gracias de corazón a todos vosotros. No sabéis lo que significa sentiros cerca en un momento como este. Os quiero, familia virtual", ha puesto en el post.