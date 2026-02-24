Lidia González 24 FEB 2026 - 17:36h.

El futbolista del Fútbol Club Barcelona podría haber encontrado el amor con una influencer londinense

La familia paterna de Lamine Yamal opina por primera vez sobre la madre del futbolista

Anna Gurguí llega, una semana más, al plató de ‘En todas las salsas’ y esta vez lo hace para volver a poner sobre la mesa la vida personal de Lamine Yamal, protagonista de muchas polémicas el verano pasado. Según la colaboradora del videopodcast, el futbolista podría estar de nuevo ilusionado. Una joven influencer, Lily Rowland, sería la persona con la que tendría una posible relación. ¡Dale al play y descubre los detalles, en exclusiva, en el programa completo, disponible en Mediaset Infinity!

Después de la controversia generada por su idilio con Fati Vázquez y su más que sonada ruptura con la cantante Nicki Nicole, la faceta amorosa del deportista del Fútbol Club Barcelona había pasado a un segundo plano. Sin embargo, la colaboradora del videopodcast ha sacado a relucir todas las pistas que apuntarían a que la creadora de contenido podría tener una estrecha relación con él: “Se ha plantado en Barcelona esta semana, ha estado en el Camp Nou”.

Además, Anna Gurguí ha destapado la relación que existía entre Lily Rowland, la posible nueva ilusión de Lamine Yamal, y Nicki Nicole, su expareja. Sin embargo, la creadora de contenido ha descubierto un cambio de actitud en la cantante durante las últimas semanas: “Nicki le ha dejado de dar likes a Lily”. ¡Descubre los detalles del posible nuevo romance del deportista!

