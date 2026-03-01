Logo de telecincotelecinco
GH DÚO, en directo: último domingo en Tres Cantos

Descubre aquí la última hora de GH DÚO.

Dormidos

Parece que Carlos se ha vuelto a dormir, así que, de momento, todos dormidos y la casa a oscuras.

De vuelta a la cama

A Carlos no le ha durado mucho la actividad, y tras un rato de charlas al aire, ha decidido volver a la cama. No sabemos si durará mucho, os voy contando.

Carlos madruga

Buenos días, ya estamos por aquí. Todos dormidos menos uno.

Carlos Lozano ya se ha levantado, le tenemos en una tumbona del jardín bebiendo un zumo de naranja. Como ya es habitual habla para la audiencia: "ya se acabó, hemos llegado hasta el final. En nada recuperado y con mi vida, que es fantástica. De aquí solo voy a echar de menos la casa, que ahora está súper tranquila".
