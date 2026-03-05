Nieves y Helena se enfrentan en esta nueva entrega de 'Tentaciones Privé'

El cara a cara más tenso de Helena y sus compañeras en 'Tentaciones Privé' tras su distanciamiento: "Le dijiste a mi novio que me había liado con un tío"

Compartir







Nieves asegura en 'Tentaciones Privé' que Helena Arauz es su amiga pero se la ha jugado porque Lorenzo le contó que ella le dijo que ella se había liado con un chico. Es en su cara a cara en el programa cuando la madrileña trata de explicarle a su compañera de edición lo sucedido.

Todo ocurrió el día que Helena fue hasta Almería porque tenía allí un bolo. En ese viaje Nieves le contó que lo habían dejado, aunque terminaron su relación definitivamente a los cuatro días.

Sin embargo, Lorenzo le llamó asegurándole que él no había dejado a Nieves y, aunque Helena afirma que se creyó a su amiga, confiesa que se le escapó. "Pero, ¿yo qué estaba haciendo? Me llevé a tu amigo y al otro con amigos de Lorenzo", le reclama Nieves.

Y es que fue el amigo de Helena quien le dio esa información errónea. "Eso perdón, es lo único que yo le he dicho", se disculpa la madrileña. No obstante, a Nieves no le sirve porque su expareja le ha confesado que también le dijo que ella le había contado que había tonteado con otros hombres y que pensaba que "algún cuerno" le habrá "caído".

Los reclamos de Nieves

"Yo puedo hacer lo que me de la gana. La que es mi amiga es ella y a mi exnovio no tiene que decirle nada porque es mi amiga. Ella me tiene que defender a mi aunque yo a Lorenzo le hubiese puesto los cuernos 400.000 veces, que no ha sido el caso, ella me tiene que defender a mi y se tiene que callar la boca", le reprocha Nieves.

Gilbert confiesa que sí que hubo un chico que les contó que le había sido infiel, el mismo que chico que más tarde fue al cumpleaños de Helena: "Como esto que te digo, más cosas. Está claro que no todo es verdad".

Sin embargo, Nieves nombra una a una las pruebas que tiene y que desmienten a esa persona. "Le tengo que pedir perdón por ese comentario que se me escapó pero yo nunca le he dicho que pienso que tú le has puesto los cuernos. Que venga Lorenzo y que me lo diga", responde Helena.