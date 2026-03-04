Patricia Fernández 04 MAR 2026 - 20:09h.

Juanpi, tras salir de 'GH DÚO' como cuarto finalista ha hablado largo y tendido con 'Tentaciones Privé', donde ha descubierto unas comprometidas imágenes de Mara y su nueva traición con otro chico, pero además él tenía una información sobre el posible 'affaire' que habría tenido ella con un extentador de 'La isla de las tentaciones 9' y ahora concursante de 'Supervivientes 2026'.

El que acaba de salir de la casa de Tres Cantos se mostraba bastante decepcionado con Mara y es que cree que ella no está luchando realmente por su relación. Relatando además que le ha llegado una información de que ella habría tenido un romance con un conocido de 'La isla de las tentaciones 9' y que está a punto de tirarse del helicóptero en Honduras: "Me han contado que se ha estado viendo con Gerard".

Juanpi aseguraba que Mara le ha negado esto: "Me ha dicho que son amigos y yo ya no sé ni que creerme". El que no entiende muy bien que ella no le haya contado esto tras salir de 'GH DÚO': "Ella no me ha contado eso, me lo ha contado otra persona, yo se lo hubiera contado para que no me extrañe y cuando le he dicho eso me ha explicado que estaba en un bolo y como estaban en el hotel se fueron al gimnasio y a comer juntos".

Marta Peñate preguntaba por esto a Helena, presente en plató y ella aseguraba no saber nada más que la información que estaba dando Juanpi: "Lo único que sé es que se iban de bolo y que subieron una foto cenando juntos con más gente".