Pedro Jiménez 04 MAR 2026 - 20:05h.

Durante la última entrega de 'Tentaciones Privé' que se ha emitido en Mediaset Infinity, Helena se ha reencontrado con sus compañeras y ha podido aclarar todo con ellas tras su distanciamiento. Y es que la ex de Rodri ha dejado caer en alguna ocasión que ninguna de sus compañeras ha estado apoyándola cuando salió de 'La isla de las tentaciones 9' y lo pasó tan mal con su ruptura, algo de lo que Andrea no está del todo de acuerdo: "Yo he sido la persona que más te ha apoyado".

Una Andrea que ha contado que ha estado en Madrid en casa de Helena siete días metida ahí "ayudándola con su expareja". No obstante, desvela que se separó una semana porque fue a su casa y al ver a Gilbert "se sintió muy incómoda. Eran todo el rato ataques a Claudia". Y es que Andrea y Claudia son amigas, por lo que esta se marchó y fue ahí cuando se distanció de Helena.

Helena ha apuntado que Nieves -también presente en 'Tentaciones Privé'- ha sido la que más le ha apoyado, pero que el resto cree que no tanto. Aún así ha hecho autocrítica, asegurando que tampoco supo gestionarlo de la mejor manera. No obstante, con Nieves han saltado más chispas que con Andrea: la murciana le ha echado en cara a Helena que esta le dijo a Lorenzo que Nieves había tonteado con un tío estando con él, lo que hizo que se cabreara y mucho.

Y no solo eso. También una serie de malentendidos que le molestaron mucho a Nieves y que afectaron, en parte, a su relación con Lorenzo: "Me jode que le digas cosas que tú piensas de ti". Y es que al parecer, Nieves le llegó a decir a Lorenzo en algún momento dado que Nieves se podía haber liado con alguien, lo que le ha molestado mucho a Nieves (y así se lo ha hecho ver a Helena).