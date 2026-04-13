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Comienzan los juegos en 'La isla de las tentaciones 10' en la villa de los chicos. Una de las solteras propone a su compañera que le de un beso en el cuello a su chico favorito. Tras un momento de dudas, Fátima, se ha acercado a Alex y le ha comido el cuello de una manera que ha subido la temperatura de toda 'Villa Montaña'.

Acto seguido la alarma ha sonado en la villa de las chicas, que no han podido contener su enfado al escuchar y ver la luz de la tentación: "¡No me jodas! ¿Enserio, tío?", decía. Ainhoa se ha dado cuenta que la pantalla se ha encendido y todos han ido corriendo a ver qué aparecía en ella. La ibicenca se ha llevado las manos a la cabeza al ver a su novio en la pantalla: "¿Eso es que cayó él?", preguntaba una de sus compañeras.

Tensión, lagrimas y enfados tras la alarma de la tentación

"Ha sonado la luz de la tentación y era él. ¿Qué hago yo confiando? Me da que pensar que solamente él está haciendo el tonto", decía Ainhoa bastante dolida tras ver que ha sido su novio, Alex, el que ha encendido la alarma.

No ha sido la única que se ha preocupado durante la fiesta por la alarma, pues Mar se ha sincerado con uno de los solteros acerca de su novio después de ver imágenes de la fiesta de 'Villa Montaña', algo inédito en el programa: "Me lo voy a tomar como que se le ha acercado que era muy lanzada la tía", confesaba ella quitándole importancia a lo que había visto, aunque no ha podido contener sus lágrimas porque era "la primera noche".

"No quiero ser una persona celosa"

La temperatura ha seguido subiendo en la villa de los chicos, pues Christian ha pasado los límites marcados por su pareja y ha hecho que estalle la luz de la tentación de nuevo. Las chicas se han mostrado muy preocupadas por lo que estuviera pasando en la otra villa: "Me da miedo volverme desconfiada. Yo no quiero ser una persona celosa, a mi me gusta confiar en la gente", admitía Mar entre lágrimas.

Las parejas marcan sus límites con Sandra Barneda

Antes de la fiesta, tanto las chicas como los chicos mantuvieron una conversación con Sandra Barneda en la que han trasladado a la presentadora cuáles son sus límites durante su experiencia en 'La isla de las tentaciones 10'. Todos han compartido cuáles son sus líneas rojas que no deben sobrepasar sus parejas, dejando claro qué pueden hacer y qué no en las villas con las y los solteros.