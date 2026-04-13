La cinco protagonistas femeninas de 'La isla de las tentaciones' definen su paso por el programa la noche antes del gran estreno: ¡No te lo pierdas!

Todas las novedades de la décima edición de 'La isla de las tentaciones', que se estrena el lunes 13 de abril a las 21:45 en Telecinco

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En menos de 24 horas 'La isla de las tentaciones 10' regresa a Telecinco. Un esperadísimo estreno que tendrá lugar mañana, 13 de abril, a las 21:45h. Antes de este gran acontecimiento, las cinco protagonistas femeninas de esta nueva edición han pisado por primera vez un plató de televisión, dando las primeras pinceladas de lo que ha sido su paso por el reality más duro de la televisión. ¡Dale al play y no te lo pierdas!

Ha sido este domingo, durante 'Supervivientes: Conexión Honduras', cuando se ha producido el gran momentazo. Y es que las cinco chicas protagonistas, Julia, Ainhoa, Nerea, Leila y Mar, han entrado pisando fuerte al plató y las hemos podido escuchar por primera vez antes de que comience la emisión del programa.

Una edición muy esperada y que, tal y como Sandra Barneda ha señalado, se puede bautizar como la temporada más desconcertante: "Todo lo que imaginamos que puede suceder, de repente sucede otra cosa". Asimismo, la presentadora ha recordado la triple cita semanal de 'LIDLT 10': "Todos los lunes, martes y miércoles a las 21:45h".

Las cinco protagonistas "unidas y a por todas" definen su paso por el programa

Muy emocionada, Sandra Barneda ha dado paso al plató a las protagonistas femeninas, que entraban muy nerviosas por este primer momento frente al público. Junto a la presentadora, las cinco compartían sus sensaciones antes del estreno y explicaban brevemente cómo ha sido la experiencia de 'La isla de las tentaciones' para ellas. ¿Era lo que se esperaban?

"Es increíble, tanto para lo bueno como para lo malo", respondía Mar. Por su parte, Julia decía: "Lo que he vivido ahí no se puede decir con palabras, es durísimo". Asimismo, Ainhoa aseguraba que "vivirlo es otra cosa" y añadía: "Esta temporada es muy fuerte, nadie se lo va a esperar".

Leila definía su paso por el programa como "la experiencia más dura de su vida", mientras que Nerea señalaba la fuerte unión que existe entre las cinco: "Ha sido un experiencia única muy fuerte para todas, pero aquí estamos, unidas y a por todas".