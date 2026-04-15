La elección de las primeras citas, un inesperado privilegio y más: lo mejor de 'LIDLT 10', en vídeo

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El tercer programa de 'La isla de las tentaciones 10' desde su flamante este lunes no solo ha puesto el colofón final a una semana de ensueño con una triple y espectacular entrega semanal, sino que también nos ha mantenido a todos en vilo con la cantidad de sorpresas y momentazos que se han dado.

La elección de las primeras citas ha generado tensos enfrentamientos, y un privilegio ha pillado por sorpresa a las parejas. Privilegio que salpicará de pleno los primeros días de convivencia y que señala a un soltero y a una soltera con el collar de favorito y favorita, respectivamente.