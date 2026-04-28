Los mejores momentos del séptimo programa de 'La isla de las tentaciones 10', en vídeo

Mejores momentos de 'La isla de las tentaciones 10' La dura hoguera de las chicas, una inesperada noticia y mucho más: lo mejor de 'LIDLT 10', en vídeo

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La última entrega de 'La isla de las tentaciones 10' ha estado llena de momentazos. Hemos vivido el resto de la hoguera de los chicos que faltaban y la hoguera de las chicas, marcada por la decepción que ha sentido más de una de las chicas y algún momento de tensión total y estallido, como el de Ainhoa yéndose a la playa al ver las imágenes de Álex. Además, una de ellas ha pedido una hoguera de confrontación a su pareja, noticia que Sandra Barneda ha tenido que transmitir en 'Villa Montaña', para sorpresa de él...