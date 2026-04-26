Pedro Jiménez 26 ABR 2026 - 23:57h.

La presentadora se ha abierto como nunca en televisión sobre los episodios más desconocidos de su vida, en un lacrimógeno puente de las emociones

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Ivonne Reyes se ha enfrentado al mítico puente de las emociones de 'Supervivientes'. La actriz, modelo y presentadora se ha abierto como pocas veces en televisión en un momento muy emocionante y compartiendo los episodios más importantes de su vida. Y es que si algo nos hemos dado cuenta en estos 53 días de aventura es que, a pesar de ser una mujer muy famosa, Ivonne también "es muy desconocida", como bien ha dicho María Lamela a modo de introducción antes de comenzar: "Es momento de que dejes de serlo".

La concursante ha avanzado peldaño a peldaño, desvelando qué significa para ella cada palabra y qué le evoca. El primer peldaño ha sido infancia, un momento de su vida para ella "muy bonito", pero difícil por el sentimiento de abandono que tuvo gran parte de ella: "Me sentía sola porque hubo problemas familiares. Me sentí apartada de la familia. Eso me marcó mucho. Esa sensación de abandono... afortunadamente hago terapia desde muy joven. Sentí soledad", ha señalado una Ivonne que cuenta que gran parte de su juventud la pasó junto a sus abuelos. "Mi padre me decía que me iba a buscar y no llegaba", ha dicho en un momento dado.

Además, Ivonne Reyes ha hablado sobre el 'éxito' que cosechó en su etapa como presentadora en España, comenzando como azafata en 'El precio justo' y destacando en programas como 'Todo por la pasta', 'La noche prohibida' y 'El gran juego de la oca'. "Me sigue costando creerme que he sido una persona de éxito. Es tan bonito llegar al público y a la gente, y estar en tantas casas a la vez, transmitiendo alegría e ilusión y que se quieran hacer una foto contigo. Es gratificante", asegura la concursante.

La etapa más dura para Ivonne Reyes

Pero sin duda, si hay una etapa que le marcó a Ivonne Reyes fue en la que se empezó a olvidar de sí misma, "de que existía", tras avanzar al peldaño 'olvido': "Me alejé de aquello que me había hecho siempre ilusión en la vida. Me olvidé de mi misma y el resto se olvidó de Ivonne". Una Ivonne que se llegó a quedar hasta en bancarrota: "Me quedé en la ruina. Lo disimulé y traté de sacar lo positivo. Lloraba a solas para tratar de mantener mi imagen bien. Me ha costado. Ese olvido te lleva al cansancio. He estado al borde de la muerte tres veces y en otras ocasiones, sin ganas de hacer nada ni de hacer deporte".

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También ha hablado sobre su etapa amorosa, en donde ha sido -según cuenta- muy "cuestionada" en muchas de sus relaciones. También sobre el 'silencio', en donde ha confesado lo duro que fue cuando se le tacharon de frívola al quedarse embarazada; y ha nombrado a su hijo Alejandro, momento en el que se ha roto por completo, con la voz entrecortada y emocionada a mas no poder.

"Es lo más importante que me ha pasado en mi vida. Es mi motor y lo más bello que he creado. Le he cuidado y mimado dentro de mí. Cuando estaba atacada me tuve que apartar de él. Ha sido muy duro ser madre y padre, pero sobre todo juzgada... para mí es lo más hermoso y mi potencia. Espero que se sienta orgulloso de mí y que pueda darse cuenta de los valores que tiene su madre. Él vino a darme más alegría a mi vida", ha señalado.