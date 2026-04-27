Rocío Molina 27 ABR 2026 - 09:00h.

La exconcursante de 'GH DÚO' ha compartido con sus seguidores un importante reto que ha iniciado con el que espera ver un cambio pronto

José María Almoguera y María Sánchez abren las puertas de su cocina: metalizada y muy moderna

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María Sánchez ha contado a sus seguidores algo que lleva un tiempo dándole vueltas. La exconcursante de 'GH DÚO' ha dado un importante paso para hacer una transformación definitiva con su cuerpo. 'La Jerezana' está cansada de que opinen sobre su "delgadez" y se ha puesto en manos del nutricionista de Suso Álvarez para ver resultados. Para ella, esto no es solo una cuestión de estética, sino un aprendizaje con el que está realmente ilusionada.

La novia de José María Almoguera ha admitido que algunas opiniones y comentarios le afectan y le ha puesto remedio. "Hoy es el día", ha avanzado ilusionada de una noticia que ha dado a sus seguidores sobre el reto que ha iniciado y que tiene un objetivo muy concreto. La colaboradora de 'Fiesta' ha contado que espera un cambio en muchos aspectos, pero el primero de ellos ya lo ha dado al comenzar en serio una preparación física que empieza con su alimentación y que sigue por otros cuidados.

La Jerezana confiesa que a estas alturas de su vida está aprendiendo a comer y que en su caso esta dieta está enfocada al objetivo de ganar peso. Adelantándose a la pregunta de qué tipo de alimentos y cantidades incluye este plan que ha iniciado, María Sánchez ha sido muy clara al respecto: "Es un plan equilibrado y no es restrictivo. A mí me cuesta mucho trabajo coger peso y de eso se trata. Quiero coger por lo menos 5 kilos".

Este deseo es algo que ella siempre ha tenido. María Sánchez quiere aumentar masa muscular y dejar de escuchar los comentarios de que está "muy delgada" que tan poco le gusta oír. "A las personas como yo, delgadas, que siempre hemos sido así nos da un montón de coraje que nos lo digan", ha admitido en un arrebato de sinceridad.

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Conociendo cómo es su complexión física, María Sánchez se ha puesto manos a la obra con el mismo preparador físico de Suso Álvarez, que es una eminencia en nutrición deportiva. José Gutiérrez le está ayudando a adoptar hábitos saludables, a subir kilos en su caso y a educarle en el ejercicio regular para cambiar su estilo de vida.

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La exconcursante de 'GH' está entrenando fuerza y eso unido a la constancia y nuevos hábitos confía en que sea la clave para ver pronto resultados. La Jerezana promete mantener a sus seguidores informados y de mostrar su antes y después cuando haya logrado la transformación deseada.