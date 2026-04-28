Julia no puede más y pide una hoguera de confrontación con Luis: la reacción de él al enterarse

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Julia y Luis decidieron participar en 'La isla de las tentaciones 10' para que Luis aprendiera a darle su lugar a Julia dentro de la relación. Durante la hoguera, Julia explica que sus límites son muy claros y que no le gustaría ver a Luis jugando con las tentadoras: "Necesito que me demuestre que me da mi lugar, y no lo vas a hacer si estás jugando con un hielo. Eso solo hará que desconfíe más".

Al ver las imágenes de Luis en Villa Montaña, Julia se encuentra con escenas que no le gusta ver, en las que él aparece jugando con las tentadoras: "Me molestan mucho los juegos de besitos, sobre todo por el pecho. Siento que no está respetando al 100 % lo que habíamos hablado antes de entrar".

Julia: "Se acaba la experiencia, necesito que me aclare todo esto"

Julia termina rompiéndose al ver imágenes de Luis con Nieves, en las que él admite que podrían llegar a conectar: "Yo se lo dije, en el momento en el que viera algo así, me piro". Ante esta situación, Julia decide pedir una hoguera de confrontación: "Se acaba la experiencia, necesito que me aclare todo esto".

Sandra comunica a los chicos que una de sus novias ha solicitado una hoguera de confrontación. Cuando Luis descubre que ha sido Julia, no puede creérselo.