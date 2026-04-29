Así ha sido la bronca entre Alba Paul y su amiga Nagore que ha ofendido a la mujer de Dulceida

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En Honduras reviven paso a paso el origen de la monumental bronca que se ha vivido en 'Playa Victoria' momentos antes de que arrancase la gala de 'Supervivientes. Tierra de Nadie' a causa de un champú.

Todo sucedía cuando se daban cuenta del poco producto que quedaba. Momento en el que saltaba Marisa Jara asegurando que se había lavado el pelo con "un poco" y con lo que le sobraba de arriba lo rebañaba para darle a la ropa. "Por si hay algún 'metemi**da' que ha dicho algo, te lo voy a enseñar", decía refiriéndose a Darío, explotando así el conflicto.

La discusión fue subiendo de tono, saliendo salpicadas Nagore y Alba, quien ha asegurado en la 'Zona Roja' que le ha ofendido que su amiga le señalara como culpable de agotar el champú.

Los reproches de Nagore hacen saltar a Alba Paul

Al escuchar el enfrentamiento entre Darío y Marisa Jara, Nagore comenta que ella todavía no se ha duchado. Razón por la cual, al ver a Alba ir a ducharse, le pregunta: "¿Otra vez?".

Momento en el que la mujer de Dulceida estalla: "Ya está la otra. Ahora me va a decir que me ducho cuatro veces". Y es que su amiga no comprende por qué le está acusando como la culpable, asegurando que entonces "el champú desaparece solo". "Lo que insinúas no lo insinúes porque no es así. Ya lo que me faltaba ahora, que me dijeses eso", contestaba Alba.

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Ya en la 'Zona Roja', comentando las imágenes, Nagore confiesa que no comprende que esté dolida con esto porque sabe a ciencia cierta de que se ha duchado: "Oler olemos todos de pena, a ardilla asesinada de Oklahoma ya te lo digo".

Sin embargo, lejos de zanjar el enfrentamiento, la discusión continúo en 'Playa Victoria' tal y como puedes ver en el vídeo.