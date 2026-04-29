Patricia Fernández 29 ABR 2026 - 00:34h.

Así ha hablado Alba Paul con Ivonne Reyes de su hija y sobre si le gustaría tener más con Dulceida

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Alba Paul ha tenido una conversación con sus compañeras de playa en 'Supervivientes 2026' en la que se ha acordado de su hija, en el que aseguraba era el día en el que "más melancólica estaba" de estar sin ella desde que llegó a Honduras: "Me he despertado con muchas ganas de estar con ella".

Al confesar esto, la concursante tenía una conversación con Ivonne Reyes de cómo de grande está su hija, aunque dudaba de "cómo estará ahora" después de todo el tiempo que llevan separadas: "Se dice pronto dos meses sin verla".

Además, Alba confesaba a Ivonne que, tanto ella como Dulceida "están encantadas con una hija", pero que por ella también piensan en ser madres de nuevo: "Las dos tenemos hermanos, le queremos dar ese compañero de viaje. Aida quiere una niña cien por cien, yo también pero me da igual. Tampoco quiero yo esperar mucho porque tengo 38 años ya".

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