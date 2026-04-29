La pesca en 'Playa Victoria' se ve interrumpida por la presencia de un inesperado tiburón que aterra a los supervivientes

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José Manuel Soto decide probar una nueva técnica de pesca al ver el mar "plagado de pescaitos", mientras que Maica y Gerard continúan haciéndolo como siempre.

La murciana, como si estuviese viendo el futuro, advierte: "A ver si no se ve nada y nos ataca algo". Y, aunque Soto trata de tranquilizarla contándole que él es socorrista, no logra convencerla: "Si me arranca la pierna un tiburón me va a servir de mucho".

No obstante, todos se ponen manos a la obra hasta que el terror se apodera de 'Playa Victoria' cuando un tiburón aparece en las playas.

Nagore y Almudena advierten sobre la aparición de un tiburón

En 'Playa Victoria' se lanzan a la mar a por su alimento hasta que Nagore advierte a sus compañeros: "¡Un pu** tiburón!".

Alba le pregunta si la aleta era negra, algo que corrige Nagore tratando de explicarle la magnitud de ese animal. "Veo ese bicho y no me vuelvo a meter. Gracias a Dios que no lo he visto", señala su compañera y amiga. "Tremendo susto, no quiero volver a pescar en unos días", responde la colaboradora de televisión.

Y, aunque Alvar trata de descubrir su especie, lo cierto es que Nagore no le ha preguntado "su menú favorito". "Me subido a la roca de un salto", señala.

Todo parecía volver a la calma hasta que Almudena, mientras se daba un baño nocturno, avisa entre gritos de su vuelta: "¡Un tiburón! ¡Una aleta! Para una vez que me meto en el mar".

Todos salen corriendo para avistarlo, hasta que todo vuelve a la calma cuando Alvar descubre de lo que realmente se trata. "Y ella pensando en lo suyo: '¿Eso se come?'", se ríe Nagore al escuchar el comentario de Marisa Jara.