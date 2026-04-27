Supervivientes 27 ABR 2026 - 13:40h.

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Ingrid Betancor y Marisa Jara han convivido durante varios días en la denominada 'zona parásita'. Ambas se enfrentaron finalmente a la decisión de la audiencia en ‘Supervivientes 2026': Conexión Honduras’, que debía elegir cuál de las dos se reincorporaba como concursante oficial y quién sería expulsada de forma definitiva. Finalmente, la audiencia decidió que la expulsada definitiva fuera Ingrid Betancor.

Tras su salida, Ingrid lee la carta que se escribió a sí misma hace dos meses, antes de comenzar la aventura, un momento que terminó por emocionarla profundamente: “Enhorabuena. Aún no sé hasta dónde has llegado, pero quiero que sepas que estoy muy orgullosa de ti, de tu esfuerzo y entrega. Dijiste que lo harías y lo has hecho. Te has superado a ti misma, te has enfrentado al miedo, al hambre y al cansancio, y aunque algunos dudaron de tu decisión, has demostrado que tienes más amor propio del que creías. Por una vez, has sabido mirarte a ti misma. Recuerda cada momento de esta experiencia, apunta todo lo que has aprendido y no lo olvides nunca. Ahora es momento de reunirte con los tuyos: más fuerte, más feliz y con un montón de historias que contar”.

Ingrid: " Estoy muy orgullosa porque he hecho todo lo que tenía pensado hacer, todo lo que apunté en esta carta"

Visiblemente emocionada, Ingrid se muestra muy orgullosa del concurso que ha realizado: “Qué bonito haber escrito esto para mí misma, la voy a guardar siempre. Estoy muy orgullosa porque he hecho todo lo que tenía pensado hacer, todo lo que apunté en esta carta. Me voy más feliz, más fuerte, más plena y con un montón de historias que contar. Estoy muy orgullosa de mí misma”.

Además, desvela qué es lo primero que quiere compartir con sus hijos: “Lo primero que les contaré a mis hijos es que ellos han sido mi motor. Me han mantenido fuerte semana tras semana, porque me los imaginaba apoyándome desde casa”.