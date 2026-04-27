Supervivientes 27 ABR 2026 - 13:45h.

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Ingrid Betancor ha sido la última expulsada de ‘Supervivientes 2026’. Tras abandonar el reality, la concursante ha podido leer la carta que escribió para su yo del futuro y verse por primera vez en un espejo desde su llegada a Honduras.

En este vídeo inédito se muestra la reacción de Ingrid al mirarse en un espejo por primera vez desde que comenzó la aventura. Así describía el momento: “Qué raro se me hace verme en un espejo. Estoy súper morena y muy flaquita… ¡qué bracillos más pequeños! Mi entrenador va a flipar”.

Sin embargo, el mayor impacto llega al observarse la cara tras dos meses de concurso: “No era consciente de que había adelgazado tanto, no me lo puedo creer. No me reconozco nada. La cara un poco sí, no me la veo tan mal, pero el cuerpo me da un poco de grima verme”.

Ingrid: "Al llegar a España me lo voy a comer todo, me voy a hinchar a helado"

Ingrid confiesa su sorpresa al comprobar el cambio físico tan acusado: “Me veo todos los huesos: los brazos, la espalda… Al llegar a España me lo voy a comer todo, me voy a hinchar a helado”.

Por último, la exconcursante explica cómo afrontará su regreso a la rutina: “Voy a ponerme a tope con la comida y volver a entrenar para ganar masa muscular. Al final, mi vida es bastante saludable en general. Seguiré igual, pero creo que tengo que comer un poco más para que mi cuerpo se vaya recuperando poco a poco”.

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Ingrid cuenta como va a ser su vuelta a la rutina: "Me voy a poner a tope con la comida, volver a entrenar para ganar masa muscular, al final mi vida es muy saludable en general, voy a seguir viviendo la misma vida pero creo que tengo que comer un poco de más para que mi cuerpo se vaya recuperando poco a poco"