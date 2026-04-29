Patricia Fernández 29 ABR 2026 - 02:26h.

Almudena asegura que le agobia que Claudia le pide que le defienda y esto provoca una discusión entre ellas en directo

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Almudena Porras se desahogaba con Nagore Robles en la playa sobre Claudia Chacón y cómo quiere ella que le defienda, algo que no entiende: "No voy a estar pendiente de defender a nadie, me agobia que me lo diga todo el rato".

Claudia podía escuchar estas palabras en la 'zona roja' en directo durante el 'Supervivientes: Tierra de nadie', lo que le hacía mostrarse molesta: "Me meto en mis guerras sola y lo que lo busco lo tengo, solo espero más de las personas porque lo doy, me vuelvo loca por defender a mis amigos, pero sí considero que con la semana que estaba teniendo... me duele ver que Maica intenta dar la cara por mí y la conozco de un mes".

"Tú no puedes medir la amistad en un concurso, no me tienes que pedir nada aquí porque no estamos en la vida real, aquí no me encuentro ni yo, ¿cómo te voy a defender a ti? Me agobia", respondía Almudena y esto generaba gritos y reproches entre ellas.

Claudia no entendía sus explicaciones: "Estamos todos mal, para mí esto es más que la vida real. No te pido que seas una defensa, solo busco una mirada cómplice de tu parte". La que aseguraba que no "necesitaba que le de la razón", solo explicaba cómo ha sentido la falta de apoyo de su amiga en los malos momentos.

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