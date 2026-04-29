Pedro Jiménez 29 ABR 2026 - 01:13h.

El vasco sale victorioso superando los siete minutos y sin inmutarse cuando Gerard se ha dejado caer al agua: así ha ocurrido todo

El pánico se apodera de 'Playa Victoria' al avistar en la orilla un tiburón: "Me he subido a la roca de un salto"

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Gerard Arias y Aratz Lakuntza se han enfrentado, cara a cara, a la "temida" y "adictiva" noria infernal de 'Supervivientes'. Ambos nos han dejado un gran duelo "titánico" -como bien ha descrito María Lamela- lleno de emoción y que se ha saldado con el vasco como el ganador, recuperando así su saco lleno de sus cosas que perdió en la mudanza y que tan bien le va a venir a estas alturas de aventura.

En primer lugar, María Lamela ha entrado en directo para presentar la noria infernal: "Hoy con Gerard y Aratz, dos grandes titanes de esta aventura que hace unos días perdieron su saco". Ha sido en ese preciso momento cuando María Lamela ha anunciado que el ganador se podría llevar su ansiado saco a su playa.

Al grito de la presentadora que nos cuenta la última hora desde Honduras la noria infernal ha comenzado a girar, no sin antes Gerard lanzar un discurso motivador asegurando que daría lo mejor de él "para dar un gran espectáculo": "¡Sujetaos con fuerza, porque la noria infernal comienza a girar en tres, dos, uno... tiempo!".

La noria ha girado y cuando se ha cumplido un minuto en el cronómetro, Gerard y Aratz se han mantenido bien sujetos. El tiempo ha corrido y ambos competidores se han ido acercando, por lo que se han tenido que recolocar en más de una ocasión. Los segundos han pasado y el cansancio ha ido haciendo mella en ambos concursantes.

El tiempo ha avanzado más y más hasta que al superar los siete minutos -cuando la noria infernal ha comenzado a girar más deprisa que nunca- Gerard se ha dejado caer al agua y Aratz se ha convertido en el ganador. "Impresionante, ha sido espectacular veros", ha dicho una María Lamela, que ha descrito la actuación como algo "estoico".

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Aratz, "súper orgulloso" de volver a tener su ansiado saco

Aratz y Gerard se han ido directos a la playa, concretamente al lugar donde estaba María Lamela, y el vasco ha pronunciado unas bonitas palabras que nos hace ver lo importante que ha sido para él cosechar esta victoria: "Estoy súper orgulloso de haber conseguido esto y de Gerard, que es un rival que qué guay competir contra él".