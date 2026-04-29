Supervivientes 29 ABR 2026 - 18:17h.

Este jueves (21:45h) en Telecinco, en una gala en la que los equipos afrontarán un emocionante juego de localización y nuevas nominaciones

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Tras la salvación anoche de Soto, la expulsión definitiva del nominado con menor apoyo de la audiencia -Alba, Almudena o Toni- centrará gran parte de la atención de la novena gala de ‘Supervivientes 2026’ que Jorge Javier Vázquez y María Lamela conducirán este jueves 30 de abril (21:45h) en Telecinco. Antes de abandonar Honduras, el elegido será testigo en directo de su cambio de imagen tras ocho semanas de aventura, disfrutará de su primer banquete y participará en la nueva ronda de nominaciones otorgando en secreto un punto a uno de sus ya excompañeros.

Además, los finalistas del juego de líder -Ivonne, Nagore, Aratz y Borja- lucharán por encabezar sus respectivos equipos en el ‘Duelo al sol’. En este clásico reto que se disputará en dos rondas -una por cada playa-, deberán colocarse sujetos por los pies y las manos sobre una gran estructura circular construida sobre el agua. Con el paso del tiempo, la estructura comenzará a inclinarse, dificultando la prueba. Ganará el que más tiempo aguante sin caer al mar.

Por otro lado, los supervivientes participarán por equipos en un emocionante juego de localización titulado ‘La barca de Caronte’. En él, tendrán que recuperar una barca del fondo del mar usando un gran torno atado a ella y creando sobre la arena un camino con troncos. Una vez en tierra, tendrán que desenterrar unos remos que necesitarán para embarcarse en ella y volver al mar para rescatar nuevos remos situados en plataformas flotantes. De nuevo en la playa, descubrirán que cada uno de esos remos tiene una letra y todos juntos forman una palabra. El equipo que antes resuelva el juego ganará la elección de la localización.

Por último, los supervivientes también se reunirán en la palapa para abordar las situaciones más destacadas de las últimas horas de convivencia y supervivencia.