Ana Carrillo 02 JUN 2026 - 14:23h.

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Mar le dijo a Sandra Barneda que no podía aguantar hasta el final de la experiencia y que quería que se celebrase su hoguera final con Christian porque necesitaba pedirle explicaciones y seguir adelante con su vida. La presentadora de 'La isla de las tentaciones 10' aceptó su petición y convocó una hoguera a la que Christian acudió y en la que los mallorquines se reprocharon mutuamente su actitud en sus respectivas villas.

Christian le dijo que estaba muy enfadado por los insultos que Mar le había dedicado y ella le recordó que estaba molesta por los límites que había sobrepasado con Ainhoa, su tentadora favorita, con la que había llegado a dormir pese a que siempre dijeron que no invitarían a los tentadores a sus habitaciones. Finalmente, los dos decidieron irse solos.

Tras la emisión en televisión de su hoguera final, Mar ha compartido un post en Instagram con un mensaje en el que anuncia que queda mucho por ver y que hablará sobre ello, ya que esto solo ha sido el fin de su paso por República Dominicana: "Y con esto termina mi paso por República Dominicana. Ha sido, sin duda, una de las experiencias más duras que he vivido, pero también una etapa de la que me llevo grandes aprendizajes y personas increíbles a mi lado. No me explayo más porque esto aún no ha terminado. Nos vemos pronto".

Algunas de sus compañeras de 'La isla de las tentaciones 10' le han dejado mensajes de apoyo en la zona de comentarios de la publicación. "Eres la más bonita por fuera y por dentro, te amo", le ha dicho Alba; "Te quiero, bebita mía", le ha escrito Ainhoa; "¡Mi vida, te admiro! Eres increíble, Mar, brillas sola", ha comentado Nerea; mientras que Julia se ha explayado más: "Si todos aprendieran un poquitito de tus valores y nobleza el mundo sería más bonito. Me alegro tanto de haberte tenido en todos mis días allí y te eche tanto de menos cuando llegué a casa. Estoy súper orgullosa de ti, te amo".