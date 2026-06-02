Patricia Fernández 02 JUN 2026 - 01:52h.

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Llegaba la hora de 'las hogueras mixtas' en 'La isla de las tentaciones 10' y con ellas los encuentros de Atamán y David con Yuli y Bayan, como el de Leila y Alba con Lucas y Miguel, los que iban a poder ver imágenes juntos y comentar lo que está ocurriendo con sus parejas con dos de sus compañeros de villa, lo que iba a generar conflictos, tensiones y muchas lágrimas.

Sandra Barneda daba la bienvenida a Atamán y David, que llegaban con dudas de lo que se iban a encontrar. "Es la hoguera más difícil porque voy a tener la opinión que Leila les ha dicho a ellas, hoy si vamos a poder obtener respuestas más concretas", decía el canario.

Las compañeras de villa de sus parejas llegaban a la hoguera aplaudiendo: "Mira, los que lo pasan genial". Lo que hacía preguntarse a la presentadora el motivo por el que entraban así. Y era Yuli la que aseguraba tener "ganas de conocer" a Atamán, el que se preguntaba si no le había visto en las imágenes y ellas no dudaban en cargar contra él: "No se te ve la cara exactamente, se te ven otras cosas peores". Pero él no se callaba ante esto: "Le podíais recordar a vuestra amiga que se tape".

"Llevo pocos días y lo único que veo es que se lo pasan genial, no se acuerdan de su novia. Llegó mi novio y ellos muy motivados para que se ponga a su altura para no sentirse tan mal", entonaba Bayan, pero Atamán le pedía que se ubicase: "Eres la más consciente de saber dónde estás, ustedes habéis tenido la cara hasta de haber insultado a un compañero, prefiero divertirme a faltar el respeto todo el día". Momento en el que entraba Yuli: "Lo único que vemos en tu habitación son culos y tetas. 'Satamán te decimos en mi villa". Y llegaba el momento de que vieran imágenes.

También se vivía tensión en el encuentro de Leila y Alba con Lucas y Miguel. Los dos chicos entraban y no dudaban en coger su asiento y ponerlo al lado de Sandra Barneda, lo que explicaban: "Me considero una persona con valores y creo que estas chicas no tienen ninguno". Mientras ellas le daban la "bienvenida a los representantes de 'Villa guarreo'.

"He visto comentarios de Alba que no me han gustado, estás hablando de tus intimidades", les decía Lucas y Alba aseguraba que "habla de lo que le da la gana", lo que hacía enfadarse mucho a la participante de 'La isla de las tentaciones 10': "Soy una persona abierta de mente, me vas a venir tú a decirme de lo que tengo que hablar".

Sandra Barneda pedía a los chicos que se colocasen al lado de las chicas para empezar la hoguera y Alba reaccionaba: "El 'show' se ha acabado". Lucas aseguraba que "no quería juzgarlas", pero al ver las situaciones de sus compañeros "hay cosas que no comparte", pero esto hacía saltar a Leila: "A ver si me compartes que mi novio se lie con dos tías". Pero Miguel mostraba su enfado al escuchar esto de la canaria y Lucas quería expresarse ante esto: "Entiendo que no dejas de querer a una persona en un día, igual que yo me equivoco vosotras también os podéis equivocar. Tu novio está sufriendo". Y era aquí cuando la 'tablet' se encendía para ellos.

¿Mentiras, secretos o falta de admiración en 'La isla de las tentaciones 10'?