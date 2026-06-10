Supervivientes 10 JUN 2026 - 19:01h.

Este jueves (21:45h) en Telecinco, en una velada en la que Alba, Alvar, Maica y Soto lucharán por la victoria en una edición que llega a su desenlace con el liderazgo absoluto de su franja de sus tres galas semanales

Más de 3.600m2 de superficie, 180 profesionales, dos controles de realización y más de 40 cámaras, en el espectacular despliegue técnico y humano para la gran final

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Tras casi 100 días de intensa y exigente aventura, llega la hora de la verdad para Alba Paul, Alvar Seguí, Maica Benedicto y José Manuel Soto, flamantes finalistas de ‘Supervivientes 2026’, que lucharán por alcanzar la gloria y los 200.000 euros de premio en la gran final del reality que Jorge Javier Vázquez y María Lamela conducirán este jueves 11 de junio (21:45h) en Telecinco.

Los finalistas, que aterrizarán en helicóptero en los estudios de Mediaset España, se enfrentarán a lo largo de la noche a un triple televoto, a dos juegos clasificatorios -el segundo de ellos el más extenso de la historia del formato- que se llevarán a cabo en aproximadamente 1.500 metros cuadrados y a emocionantes reencuentros familiares.

Una expulsión, dos juegos y tres televotos para conocer al ganador

Tras lograr Alvar la inmunidad como ganador del último juego de líder disputado en la semifinal, Alba, Maica y Soto conocerán la decisión de la audiencia y uno de ellos, el que menor apoyo haya acumulado, se convertirá en el primer expulsado de la final y en el cuarto finalista de la edición.

A continuación llegará el primer juego clasificatorio de la noche -‘El Altar de Poseidón’-, todo un clásico ya de las finales del formato. En él, los tres aspirantes tendrán que ir encajando pieza a pieza sobre una estructura un puzle de peldaños que les permitirá ir ascendiendo hasta la cima. Una vez en ella y con una antorcha tendrán que encender un pebetero. Los dos primeros que lo consigan se clasificarán para el segundo juego de la noche; el último en hacerlo volverá a someterse más adelante al veredicto de la audiencia.

‘La Batalla Final de Poseidón’ es el título del segundo juego clasificatorio de la final, el de mayor extensión de la historia del formato. En él, los dos clasificados del primer juego tendrán que completar un espectacular circuito que incluirá, por primera vez, una doble apnea. El recorrido arrancará con una apnea en la que tendrán que liberarse de unas pesadas cadenas sujetas a su cuerpo con candados. A continuación, tendrán que usar una serie de llaves para ir pasando por diferentes obstáculos, antes de afrontar la segunda apnea, en la que deberán montar un puzle bajo el agua. Una vez conseguido, tendrán que liberar de una jaula a dos personas muy importantes para ellos, que les sorprenderán y cuya ayuda será clave para el éxito. El primero en completar el circuito se clasificará directamente para la última votación, en la que la audiencia decidirá el ganador del reality, y en la que se enfrentará al ganador del segundo televoto de la noche, que protagonizarán los dos peores clasificados de los dos juegos de la final.

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Al final de la noche, el ganador del segundo juego y el ganador del segundo televoto conocerán la decisión final de la audiencia, que proclamará con sus votos en la app de Mediaset Infinity al mejor superviviente de la edición y que recibirá el cheque con los 200.000 euros del premio de manos de ganador de la anterior edición, Borja González.

Más de 180 profesionales, 3.600m2 de superficie, dos controles de realización y más de 40 cámaras

La gran final se desarrollará en una superficie total de aproximadamente 3.600 metros cuadrados, que acogerán, entre otros, los espacios para la ejecución de los dos juegos clasificatorios y la zona destinada para los aterrizajes.

Más de 180 profesionales de Mediaset España y de Cuarzo Producciones (Banijay Iberia) integran el equipo humano destinado para llevar a cabo el desenlace de la aventura, que contará con un gran despliegue técnico en el que destacan dos controles de realización, 40 cámaras, 2 cabezas calientes, una steadycam, cinco minicámaras y un dron, entre otros elementos.

Líder absoluto con sus tres galas semanales

El desenlace de ‘Supervivientes 2026’ llega tras el liderazgo absoluto de sus respectivas franjas de emisión de sus tres galas semanales: