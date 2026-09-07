Toda la cobertura de 'La isla de las tentaciones' la vas a tener en 'Mediaset Infinity: programas completos, noticias, momentazos, contenido extra y mucho más

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¡Tenemos una gran noticia y es que toda la cobertura de ‘La isla de las tentaciones’ la vas a poder seguir desde ya en ‘Mediaset Infinity’!

Las hogueras, las carreras por la playa, las fiestas, las reacciones de Sandra Barneda y todos los momentazos que protagonizarán las parejas y solteros de esta nueva edición de ‘La Isla de las Tentaciones’ podrás encontrarlos en ‘Mediaset Infinity’.

A partir de ahora, la plataforma reúne toda la actualidad del programa con una amplia cobertura de vídeos, noticias más destacadas, programas completos y contenido extra para no perderse nada de lo que ocurre en las villas.

Además, la información se actualizará de forma permanente para seguir al detalle las historias de los protagonistas en República Dominicana, sus decisiones más difíciles y todo lo que sucede durante esta gran prueba de amor. Un contenido disponible en todas las pantallas: web, app móvil, TV conectada...

Y para quienes quieren ir un paso más allá, ‘Mediaset Infinity’ también va a ofrecer todo el contenido extra para descubrir nuevas imágenes y volver a disfrutar de las reacciones y momentos más comentados del programa: los 'Debates de las tentaciones', los programas de Casting, 'Rumbo a la isla de las tentaciones'...

Solo podemos decirte que hay más imágenes para ti y que todas las podrás encontrar en ‘Mediaset Infinity’.