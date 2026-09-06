Fiesta 06 SEP 2026 - 20:24h.

Todos los detalles sobre la nueva ilusión de Fabiola Martínez, expareja de Bertín Osborne

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Fabiola Martínez está de nuevo enamorada. 'Fiesta' anuncia, en exclusiva, que la exmujer de Bertín Osborne estaría de nuevo ilusionada: "Por fin le ha llegado su momento porque está ilusionada y enamorada", anunciaba Omar Suárez a la hora de dar esta información. Y es que esta noticia llega semanas después de que la propia Fabiola hablase de su decepción con el padre de sus hijos después de que el cantante declarase públicamente que nunca ha estado enamorado.

Los detalles de la nueva pareja de Fabiola Martínez

Poco a poco hemos ido conociendo detalles sobre la nueva pareja de Fabiola Martínez: "Ella es mayor que su pareja, cosa que no pasa absolutamente nada. Acabemos con estas cosas del edadismo. Ella está súper feliz", ha contado Omar. "Yo quiero ligar, estoy libre", anunciaba la propia Fabiola hace unas semanas en 'El show de Paz', donde trabajaba como colaboradora. Además, en este mismo programa, habló en varias ocasiones sobre el amor y la diferencia edad en las parejas.

Omar Suárez ha hablado con Fabiola Martínez y le ha confirmado que ha iniciado un romance con una persona de unos veinte años más joven que ella. El hombre en cuestión rondaría los treinta años. "Me dice que el amor son ya palabras mayores. Está ilusionada, se están conociendo. Están quedando y se lo están pasando bien", son parte de los detalles que da aporta el periodista y colaborador de 'Fiesta' tras hablar con la expareja de Bertín.

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La decepción de Fabiola Martínez con Bertín Osborne

Fabiola Martínez se mostró visiblemente triste cuando se pronunció sobre las polémicas palabras de Bertín Osborne: "Cuando yo vi estas declaraciones le escribí y le dije 'a lo mejor te apetece tener una conversación con tu hijo Carlos y explicarle lo que acabas de decir' y su respuesta fue que era la prensa, pero claro, yo luego rescaté el vídeo donde él está diciéndolo de su boca le dije 'ni prensa ni nada, son tus palabras, tus ideas y tus sentimientos' y ya no me ha contestado más".

Lejos de que esto quedara en una anécdota, Fabiola se reiteró a la hora de sentenciar las palabras de Bertín Osborne en 'El show de Paz': "Lo digo con el amor que le he tenido y el respeto que le tengo. El amor parte de uno mismo, ese es el principal y, aunque la gente le tacha de egoísta, es ese el amor que él no se tiene a sí mismo y por eso lo ha buscado fuera. Lo puedes buscar, pero, si no lo tienes tú, ninguno te vale. Él no es ni duro ni indestructible".