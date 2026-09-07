Supervivientes 07 SEP 2026 - 10:40h.

Vídeos, noticias, programas completos, contenido exclusivo y mucho más de 'Supervivientes All Stars', en Mediaset Infinity

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Desde ya, todo lo que ocurra en todas las ediciones de ‘Supervivientes’ lo podrás seguir al completo en ‘Mediaset Infinity’, con una cobertura con la que no te vas a perder ni un solo momento de la experiencia de los concursantes en Honduras.

Las pruebas más extremas, las discusiones, las alianzas, recompensas de lo más esperadas, las decisiones más complicadas de los concursantes y todo lo que vivan en la isla tendrá su espacio en la plataforma.

En ‘Mediaset Infinity’ podrás encontrar todos los programas completos, los vídeos de lo que ocurra, las noticias más destacadas para revivir las situaciones que más están dando que hablar y descubrir momentos que quizá no hayas visto. Y todo el contenido extra que solo podrás encontrar en la plataforma.

Además, la cobertura se irá actualizando para que puedas seguir la evolución de los supervivientes y estar al tanto de todo lo que sucede en la isla. Todo ello, estés donde estés y desde la pantalla que prefieras: web, app móvil o televisión conectada. ¡Además, tú tienes el poder en tu mano con las votaciones para salvar a los concursantes a través de la app de Mediaset Infinity!

Ya lo sabes, entra en ‘Mediaset Infinity’ y descubre todo lo que ocurra en ‘Supervivientes All Stars’, que no será poco.