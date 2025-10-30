El Gato Encerrado Analizar ‘realities’ es para el gato tan satisfactorio como formar parte de ellos para sus concursantes. El placer de ver frente al de ser visto.

30 OCT 2025 - 08:53h.

El que casi toda la casa se ponga del lado de Daniella puede parecer una sumisión a la de más carácter. Cuando decimos que alguien tiene mucho carácter solemos querer decir que tiene un genio de mil demonios, lo cual es el caso de esta aspirante, ya finalista, en el casting para una plaza de GH 20. Podrían estar plegándose a los caprichos de la follonera Daniella, aunque no termino de entender la razón que les movería a hacer tal cosa. ¿La tienen miedo? ¿Piensan que mejor estar con Daniella a estar en contra? Tengo otra teoría al respecto.

No creo que teman a Daniella y por eso están con ella. Más bien creo que todos ellos tienen un enemigo en común, como suele pasar. Casi nadie soporta a Asier. Me atrevería a decir que lo detestan, aunque sea algo un poco fuerte. Daniella es insoportable y no sabe controlar sus impulsos. Como dije en el último escrito, es como esa polilla que choca repetidamente contra el cristal, corriendo el riesgo de no contarlo. Se pasa de combativa y no se lo habrían consentido de no ser porque su enemigo es el de ellos. La alianza de la mayoría no es por borreguismo, sino por rechazo al mismo.

Asier podría ser el pobrecito contra el que están todos y a quien marginan de manera poco empática. Pero no es este su caso, por lo que no le veo aprovechando la circunstancia, aunque haya entonado en alguna ocasión la queja por estar enfrentado a la mayoría. Y es que, en este caso, la empatía es del grupo hacia Daniella, porque entienden y comparten su postura hacia Asier. También porque se hacen cargo de cómo debió sentirse en la gala del pasado jueves, donde le falto la recriminación del regidor, porque todos los demás se cebaron con ella y dejaron que su oponente se fuera de rositas.

Ruth se enfrenta a Daniella adoptando sus mismas formas

En este contexto, cuando todos están empatizando con Daniella porque tienen su misma opinión sobre Asier, aparece Ruth como disidente de la mayoría y único apoyo del modelo que se cree diamante. ¿Está Ruth encarnando el rol de quien apoya al injustamente marginado? Si así fuera habría elegido muy bien sus próximos pasos, porque el protector de aquel concursante que tiene a todos en contra suele ganarse las simpatías de la audiencia. Pero en este caso tampoco creo que lo haga por eso. Me parece que la hija de Amparo ha comprobado el protagonismo de Daniella en las últimas galas, por lo cual ha decidido seguir sus pasos y adoptar sus formas, más o menos.

¿Con quién ha decidido Ruth ensayar su nuevo personaje? La antigua Ruth era una candidata retraída y algo mohína, cuyo rival parecía su madre. Solo le había plantado cara a Nora, a la que tenía ganas desde antes de entrar. Ahora se enfrenta a Daniella con parecidas armas a las suyas. La respuesta del grupo es proteger a esta compañera, con quien llevan conviviendo algo más de tiempo que con su nueva némesis. Hay una secuencia del directo que explica esto muy bien. Gustavo, La Jose y Ruth hablan en la cocina de Daniella le misma noche del jueves pasado, tras la gala. Al otro lado, Jana y Amparo se apiadan de su compañera y esta última pide a sus compañeros que dejen la conversación porque la están haciendo daño a esa compañera.

Para mí, la actitud de Amparo y los demás se llama empatía. No hace falta ser extremadamente sensible para pensar que Daniella estaría viviendo un mal momento después de haber quedado fatal en un gala. Llegó a recibir un ultimátum por parte de Teresa Colomina (directora de casting). Es innecesario poner el dedo en la llaga. Es cierto que la casita es muy pequeña, pero se pueden ir al otro lado para hablar del tema. O mucho más fácil, esperarse unas horas hasta que llegue el nuevo día y las cosas estén menos recientes. ¿Le están bailando el agua a su compañera? Yo creo que están siendo empáticos, simplemente.

Si mi conclusión fuera que satisfacen los deseos de Daniella por falta de personalidad o por miedo opinaría lo mismo sobre la mismísima Ruth, que fue a pedir perdón a Daniella después de un par de choques entre ellas. Coincido en que la hija de Amparo le estuvo buscando las cosquillas a su compañera durante todo el día. Es Ruth quien sostiene en la casita la teoría de que Daniella dice algo y todos los demás la siguen de manera sumisa y entregada. Para explicarlo pone el ejemplo de que durante un juego le dijo Daniella a Jana que se callase y esta guardó silencio. Hombre, a ver, igual podemos definirlo como buena educación.

La complicada posición de Amparo

Por otro lado, a Ruth le molestó que Daniella fuese a preguntarla si le pasaba algo con ella. Supongo que lo interpretó como un desplante y no como una manera de intentar arreglar las cosas entre ellas dos. En ese momento todos (incluida su madre Amparo) reaccionaron de un mismo modo, aceptando la opinión de Ruth sin compartirla. Podemos interpretar eso como falta de carácter, del mismo modo que podría ser falta de ganas de discutir por tonterías o, de nuevo, una muestra de buena educación.

Amparo no defendió a su hija y en la gala explicó que ella se lo había pedido. No lo pongo en duda, pero también es cierto que estaba poco o nada de acuerdo con Ruth. Lo innegable es que se encontraba entre la espada y la pared, y es entendible su desazón por no ponerse del lado de la única persona que tiene su misma sangre en la casita. Ella cree que se debería haber metido en las discusiones, pero opino que hizo bien en mantense al margen. En todo caso, que Ruth diga lo que piensa en libertad es lo correcto. Nada justificaría estar en contra de esto. Lo único que el tono elegido es demasiado parecido al de Daniella. Tal vez ha sido un efecto contagio lo que la ha llevado a actuar así.

A favor de Ruth ese perdón pedido a Daniella. Esta también se disculpó, en su caso con Livia por haberla llamado “mueble”. No sé si fue un gesto redentor, con el que intentó lavar un poco su imagen y amansar su carácter un poco, aunque en la décima gala, vivida anoche, demostró que sigue teniendo un pronto imparable. Livia respondió inmejorablemente observando que Daniella tan solo había verbalizado lo que piensan todos. No sé si incluía en ese “todos” a la audiencia. Una audiencia que anoche decidía que no siguiera en el proceso de casting.

Ya tenemos a los ocho finalistas sentados en el sofá

No solo salió Livia, perdiendo el duelo con Asier, determinado por Bea Retamal. También abandonó el proceso Amparo frente a su propia hija. El jueves pasado habría firmado (y creo que lo dije) la salida de Ruth, pero su nuevo rol cañero ha beneficiado a esta candidata. Además, la propia Amparo pidió el voto (en positivo) para Ruth y tras conocer el veredicto de la audiencia puso la excusa de que ella se hubiera tenido que marchar en cualquier caso por una lesión en la mano con la cual entró el primer día de programa. Me alegro de la separación entre madre e hija porque las dos juntas se perjudican mutuamente. No sé si sería así en otra familia, pero en esta lo he visto claro desde el principio. Están mejor por separado que juntas.

Asier y Ruth, aliados inesperados, ocupan las dos últimas plazas del sofá donde solo se sientan los ocho finalistas. Quedan muy pocas galas para que sea elegido uno de los concursantes de GH 20. Confieso que llegados a este momento me parece muy emocionante lo que propone este programa. Ahora toca elegir a ese afortunado, lo cual hará cada uno atendiendo a sus propios criterios. Personalmente, creo que no deberíamos dejarnos influir mucho por lo ocurrido estas dos últimas semanas. Valoraría la personalidad de los candidatos más que sus actos, pensando siempre que el elegido vaya a concentrar nuestra atención y nos pueda hacer enamorar. Esa es, para mí, la gran clave.

Los candidatos son, en este momento: Cristian Orvich, Jana Ausió, Daniella Talavera, Joon Choi, Gustavo Lust, José Márquez, Asier Aceras y Ruth López. A pesar de sus esfuerzos, no creo que Ruth llegase a concentrar mi atención y mucho menos me podría enamorar. Por Cristian he sentido siempre un rechazo que permanece a pesar de adoptar un perfil plano, situándose en un discretísimo segundo plano desde que está en el sofá. Comparto lo que siente la mayoría de los candidatos por Asier, por lo que sería el cuarto de mis descartados. Y Daniella podría ser una buena concursante, pero no me bajo de mi apreciación sobre lo poco que aguantaría ahí dentro sin acercarse tanto al fuego como para terminar chamuscada.

Me quedan los otros cuatro, entre los cuales me cuesta decidir. Jana me ha parecido desde el principio la candidata perfecta. Gustavo me parece más sensato de lo que aparenta por sus outfits y sus aires de estrella del rock, provocando en mí cierta intriga sobre lo que puede llegar a dar. Comparto tantas cosas con Joon que me parece imposible rechazarle. La Jose me parece demasiado sobreactuada en las galas, siendo otra persona la mayor parte del tiempo en la casita, pero aun así me sigue despertando la misma ternura que al principio. Entre estos cuatro estaría mi favorito.

Moleskine del gato

Joon tuvo que hacer un Frankestein (no Frónkonstin) entre todos sus compañeros (y él mismo) asignando partes de la personalidad a cada uno. En su opinión, el cerebro sería suyo, el rostro de Lajo (La Jose), la valentía de Daniella, la generosidad de Ruth, la fuerza de Amparo, la fortuna de Gustavo (por lo suyo de llegar y besar el santo), la sonrisa de Livia, el cuerpo de Cristian (del que solamente escogería eso) y las emociones de Jana. Vuelvo a decir que me unen más cosas a Joon de las que me separan.

Es gracioso que un sofá en el que caben a gusto 6 personas, a lo sumo 7, haya sido elegido para sentar a los 8 finalistas. Parece haber ahí un recado: sobra uno. Cada cual ponga el suyo.