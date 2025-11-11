El Gato Encerrado Analizar ‘realities’ es para el gato tan satisfactorio como formar parte de ellos para sus concursantes. El placer de ver frente al de ser visto.

11 NOV 2025

Jonay aborda las tragedias ajenas como una partida de ajedrez emocional. De alguna manera, pretende manipular a los demás solo para demostrar superioridad. Ayer en la sobremesa Belén avisaba a todos de que Paula ha tomado la decisión de comer más tarde porque con las discusiones se le cierra el estómago. Solo habló Jonay para decir: “Pues está en el programa equivocado”. Se mostró después arrepentido tras ver que Paula se había levantado de la mesa para vomitar. También comprobando que varios compañeros, Mamadou entre ellos, le recriminaban el comentario acusándole de falta de empatía.

Creo que la falta de empatía de Jonay viene de disfrutar el conflicto como una competición. Como retrató Shakespeare en el Iago de Otelo, ni siquiera creo que Jonay esté pensando en un beneficio personal dentro del concurso. Solamente se plantea ganar el juego de la manipulación. Lo pude comprobar por la noche en otra discusión entre el canario y Aroa. En un momento espetó: “Eres la persona que menos me interesa tener cerca porque eres la más débil de cara a las pruebas”. Aroa negó la mayor y le retó a comprobarlo en ese mismo instante, pero la emplazó a hacerlo cuando lleguen las pruebas.

En primer lugar, no sé qué pruebas espera encontrar Jonay porque esto no es Supervivientes y el mayor esfuerzo físico es requerido en alguna prueba tipo pista americana, que termina resultando más aburrido que esforzado. Tal vez no ha calibrado que en algunas pruebas es necesario concentración y a veces es más importante plantear una buena estrategia o simplemente leerse bien el enunciado para no equivocarse en su ejecución. Ayer les dio una lección Raúl sobre cómo se debía resolver la prueba de explotar los globos en tiempo lo más cercano al minuto y 37 segundos. En ningún caso lo hubiera el primero en explotar el globo. Dejó al lector la reflexión de por qué al tener la seguridad de que muchos se darán cuenta enseguida.

Una batalla entre iguales

Que Jonay valore a Aroa dependiendo de si puede resultar útil en las pruebas muestra que prioriza la lógica y el juego sobre los sentimientos de las personas con quienes convive. Podría ser un caso de empatía cognitiva sin empatía emocional. Como el coronel Kurtz de Apocalypse Now, lleva tan al extremo la racionalidad en la batalla que no siente empatía por nadie. Con Aroa tiene una guerra particular en la que ambos se sienten como ese “caracol que avanza en el filo de una navaja”, del que hablaba el personaje de esa película. Al borde de la ruptura total y definitiva, se fueron lanzando en la discusión a la que hago referencia descalificaciones y ofensas de cierto calibre.

El caso es que ni en Aroa ni en Jonay se vislumbra intención alguna de esa ruptura total mencionada, tal vez porque saben bien dónde están y eso es imposible. Se tendrán que seguir viendo las caras cada día, colaborando en esas pruebas tan importantes para él y posiblemente haciendo tareas domésticas conjuntamente. Aquí las rupturas definitivas son como esas personas que dejan de fumar cada noche, para volver a caer en ese mal hábito al día siguiente. Se puede prometer no volver a mirar a la cara o dirigir la palabra a un compañero, pero no será posible mantenerlo.

La gran pregunta es si estos dos protagonistas resistirán en tan comprometida situación. El filo de la navaja donde se encuentran es peligroso y casi imposible sobrevivir por mucho tiempo. Tengo a Jonay y a Aroa como concursantes inteligentes por lo que no los veo capaces de jugarse su futuro en el concurso. No se lo pondrán tan fácil a sus rivales. Por eso estoy convencido de que en próximas discusiones ella no le llamará mueble y él se sincerará retirando o no reiterando su consideración de persona débil. No creo que respondan ninguno de los dos a esos calificativos. Más bien todo lo contrario, considero que Jonay puede ser un elemento importante en este mecano y para mí tengo que la personalidad de Aroa está entre las más fuertes en esa casa.

Significados locales de la palabra “guarro/a”

Aunque fue algo sucedido el sábado se sigue hablando en la casa de la palabra “guarros” empleada por Jonay para pedir que tuvieran más cuidado con el orden y la limpieza. El trasfondo casi se ha olvidado al centrarse tanto todos en el término en cuestión. El propio Jonay no para de referirse a ello muy ofendido porque Paula se quejase en el debate del domingo de que la hubiese llamado “guarra”. Se defiende diciendo que no se lo llamó a ella, pero si se refería al grupo entran todos, también Paula. Por otro lado, parece obsesionado con el significado local de la palabra en Canarias. Salvo en las islas, no creo que nadie conozca que allí “guarra” significa “prostituta” y para decir “guarro” de sucio emplean “hediondo”. “Y yo no he llamado eso (prostituta) a nadie”, afirma Jonay sin que nadie lo haya entendido así. El propio contexto excluye semejante interpretación.

A Jonay le fallaron las formas, aunque acusen de eso mismo a Aroa. Prueba de ello es que ayer Raúl vino a decir algo muy parecido respecto al orden y la limpieza, solo que lo hizo con educación. Las buenas maneras de este dejan evidencia las malas en aquel. Mamadou se enfrentó ayer a Jonay con este tema de fondo y derivó en lo de siempre: descalificaciones genéricas sin mucho fundamento y más propias de cuando el grupo lleva conviviendo algo más de tiempo. Sinceramente, todavía no pueden conocerse lo suficiente para hablar con conocimiento de causa. Ahora bien, no es Jonay el único conocedor de los beneficios que tiene la lucha psicológica, muy importante en este juego.

La casa está en ebullición

No me voy a detener a hablar de todas las discusiones que hubo ayer en la casa porque empezaría sin perspectiva de acabar a tiempo de publicar este artículo. Pero para centrar el arbolado diré que Almudena se las tuvo que ver con Belén por la tarde y un rato más tarde Patricia bregaba contra Raúl y Aroa al alimón. Sin despreciar su encontronazo con Paula durante los posicionamientos. Me hizo especial gracia la facilidad con la que Patricia se disparó al pie anoche. Se metió en un jardín tan innecesario como arriesgado. ¡Con la iglesia hemos topado!

A Patricia le extraña que Paula sea tan católica y luego lleve esos escotes. Esto decía Patricia: “Eres tan beata y en tu foto oficial apareces con un vestido de lentejuelas y un escote tremendo, no lo entiendo. En mi familia hay gente muy religiosa y van hasta aquí (señalando su cuello)”. No sé dónde figura el outfit permitido a las personas con firmes convicciones religiosas. Que sepa, ningún papa publicó una encíclica condenando el uso de la lentejuela entre los fieles. “Voy vestida de otra forma cuando voy a la iglesia”, respondía Paula. Claro, y luego a disfrutar la lentejuela. Se me ocurre que Paula disfrute mejor de esa manera de vestir sabiendo la preocupación de Patricia.

Y es que este casting es oro puro, argumento del vídeo que encontrará el querido lector al pie de este escrito. Inimaginable que el cuarto día de convivencia estén las cosas tan alborotadas. Recuerdo pocas ediciones en que esto haya sucedido. Junto con GH6 (con Nicky enfrentado a Salva) o GH11 (con Nagore contando lentejas junto a Juan y enfrentados ambos a casi todos los demás). Es la presente edición una de las que más pronto a despertado y Aroa, como dije ayer, es responsable en buena medida. También las fuertes personalidades, algo a lo que escapan poco. Incluso Mamadou, que hasta ahora solo había destacado por la mamarrachada de llevar un peine enganchado en su pelo, ha despertado ya.

Posicionamientos

Hubo posicionamientos anoche y no se confirmó la expectativa de que Aroa tuviese detrás a casi todos. Por lo menos aquellos que no están de su lado, un grupo cada vez más estable y consolidado. No fue así y, como destacaba Belén, se posicionaron tres compañeros en contra de cada nominado. A saber, contra Lorena están Belén, Desirée y José Manuel; Almudena, Jonay e Íñigo contra Aroa; quieren que Patricia se vaya sus compañeros Mamadou, Quili y Paula, terminando con Joon, Diego y Edurne contra Raúl.

Por su parte, Lorena y Patricia prefieren que se marche Raúl, mientras Aroa y Raúl elegían a Patricia. Varios empates impiden que hubiera un elegido por mayoría. Sospecho que Edurne no se posicionó contra Aroa por una charla que esta tuvo frente a la pajarería explicando su duro pasado. Porque Edurne sí es empática, incluso Íñigo también, aunque se posicionara contra Aroa. No es el caso de Diego, aunque lo suyo puede ser desconfianza a secas porque no se terminó de creer el relato de esta compañera. Contando con los nominados, los elegidos por la casa serían Raúl o Patricia, si bien una mayoría apuesta por la expulsión de Lorena. Como dice Sabina: “Nos sobran los motivos”.

Moleskine del gato

Jonay echó un jarro de agua fría a la tensión sexual con Aroa pidiéndole respeto pues tiene novia y toda la casa lo sabe. La malagueña ya dio alguna pista el viernes cuando dijo a su ahora enemigo: “Miras con esos ojos… eres un chulo de fábrica”. Chulo de fábrica es original, aunque desconozco su significado. Durante los posicionamientos de anoche bromeaba Aroa con que su compañero le diera un beso. Pero Jonay no solo carece de empatía, también de sentido del humor.

Hablo en el vídeo de hoy del casting. Me parece que tiene más fortalezas que debilidades y la virtud de haber tranquilizado a aquellos que imaginaban una mayoría de jovencitos con alma de influencer, que han intentado repetidamente ser famosos. No es ese el perfil, por fortuna.

