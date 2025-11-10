Gran Hermano 10 NOV 2025 - 23:03h.

El presentador conecta en directo con la casa de 'GH 20' y los nervios estallan con los nominados

Aroa y Raúl protagonizan un fuerte enfrentamiento con Patricia antes de los primeros posicionamientos: “Eres una falsa”

La tensión se palpaba en el ambiente y Jorge Javier Vázquez lo notó nada más conectar con los concursantes de ‘Gran Hermano 20’. En el primer de ‘GH 20: La vida en directo’, el presentador dio paso a uno de los momentos más esperados: los primeros posicionamientos de la edición, donde los habitantes debían colocarse detrás del nominado que quieren que abandone la casa el próximo jueves.

“Colocaos detrás de la persona que queréis que sea expulsada este jueves”, anunció el presentador mientras los concursantes se movían entre risas nerviosas, miradas cruzadas y algunos comentarios que anticipaban la tormenta.

Jorge Javier tiene que poner orden

Patricia Gawron fue una de las primeras en opinar, asegurando que con este juego “se van a ver muchas cosas” y que “hay mucha gente que no dice lo que piensa por estrategia”. Sus palabras encendieron el ambiente y algunos compañeros no tardaron en responderle.

Entre bromas, tensiones y reproches, Belén protagonizó uno de los momentos más surrealistas de la noche cuando se movió de sitio y Jorge Javier tuvo que interrumpir para pedir silencio y orden en la casa: “Cuando una compañera habla, los demás escuchan, por respeto”, advirtió el presentador visiblemente serio.

Sorpresas y decepciones en los apoyos

Al revisar los resultados, Lorena se mostró sorprendida al ver a Belén colocada detrás de ella: “No me lo esperaba para nada y mucho menos que se lo pensara dos veces antes de hacerlo”, confesó.

Por su parte, Aroa asumió con humor que tenía gente detrás, asegurando que “para adelante, como los de Alicante”, mientras Patricia se mostró dolida por el posicionamiento de Paula, a quien recriminó “falta de tacto” tras una conversación reciente.

Ante la escalada de tensión, Jorge Javier tuvo que volver a intervenir para calmar los ánimos y poder continuar con el directo. Finalmente, Raúl cerró el turno de reflexiones con un tono más conciliador, asegurando que entendía las decisiones de sus compañeros y que los roces forman parte de la convivencia.

Enfrentamientos antes de los posicionamientos

Antes de los posicionamientos, Jorge Javier conectaba con la casa de 'GH 20' para valorar cómo se encuentran los nominados. Las tensiones y los enfrentaminetos no tardaron en aparecer. Aroa y Raúl se enfrentaban duramente a Patrcia.