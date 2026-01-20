El Gato Encerrado Analizar ‘realities’ es para el gato tan satisfactorio como formar parte de ellos para sus concursantes. El placer de ver frente al de ser visto.

Se manejan con frecuencia en la casa de GH Dúo algunas falacias, ya sea para apoyar un argumento como para intentar dar a entender algo que no es cierto. Manuel González saltaba de inmediato cuando Carlos Lozano imitaba su acento andaluz durante los posicionamientos del domingo. “No te burles de mi acento”, le decía, dramatizando en exceso algo que no había pasado de ser una broma. Utilizaba Manu en este caso la falacia del hombre de paja, que consiste en crear la ilusión de que se responde a algo que nunca ha sido dicho. Así, toma una imitación (la parte) y la presenta como si fuese una burla despectiva (el todo) para atacar a la reputación o cuestionar las intenciones del imitador, en lugar de abordar el tema de fondo expuesto por este.

También abraza la falacia Andra Sabatini cuando resume todo lo sucedido desde el principio con Cristina Piaget utilizando esta manida frase: “Si la ha tenido con todos por algo será”. Tira el italiano de sofisma populista, la conocida como falacia ad populum, que da algo por cierto o por bueno basándose en algo tan simple como que es popular o mucha gente lo cree, usando la masa (en lugar de la lógica) como argumento. Como si la cantidad implicara veracidad o calidad, algo ejemplificado irónicamente en un supuesto lema publicitario que diría: “Come mierda, cien mil moscas no pueden estar equivocadas”. Una idea refutada por la realidad (las moscas prefieren la basura) y la lógica (la mayoría puede equivocarse).

La realidad es que Carlos no se burló del acento, aunque lo usara en un contexto no amable, como es el turno de contrargumentos al posicionamiento de Manu. Este asume que imitar equivale a burlarse, sin evidencia suficiente de que la imitación fuera hostil. Y estoy convencido de que no lo hace de manera espontánea. No generaliza de manera equivocada, más bien estaba manipulando la intervención de su rival con intención de acabar con sus argumentos por la vía rápida. Es un poco aconsejable atajo que no deja de tener mucho de trampa.

Manu sabe perfectamente que lo verdadero para una parte (imitar es un recurso) no lo es para el conjunto (por tanto, no todo acto de imitar es burla). Aún así le viene bien malinterpretar, o tergiversar, lo dicho por Carlos, presentándolo como una burla para así difamarle. Está reduciendo una acción neutra (la imitación) a una caricatura negativa. Y de esa forma pretende lograr opacar los argumentos de fondo desviando la atención del espectador. Sin embargo, Andrea lo que pretende es dar carta de naturaleza a la idea de que Cristina no tiene razón y casi todos los demás sí.

Si la mayoría piensa que algo es verdadero es que eso es verdadero, están queriendo decir. Al mismo tiempo están descalificando las opiniones de Cristina por el simple hecho de venir de ella. En este caso se trata de la falacia ad hominem. En lugar de analizar el fondo de los argumentos de una compañera prefieren no tenerlos en cuenta directamente. Es decir, lo que afirma Cristina es cuestionable por venir de ella, simplemente. Todo esto que cuento esta pasando, por muy triste que resulte. La afirmación de Andrea vino después de haber tenido una breve discusión con Cristina en la que la llamó “loca”. Ahí fue ella quien atacaba al hombre de paja, presuponiendo que ese compañero se estaba metiendo con su salud mental en lugar de utilizar una simplificación retórica para referirse a una conducta impulsiva, intensa e impredecible.

Lo que le han hecho a Cristina es tarjeta clara por acumulación de faltas

Retorciendo bastante mis propios argumentos, yo mismo puedo estar empleando la falacia del hombre de paja cuando al pensar en la mala intención de Manu González al malinterpretar la intención de Carlos Lozano imitándole. También dando por supuesto que Andrea descalifica los argumentos de Cristina cuando puede que simplemente se esté posicionando en el lado de la mayoría militante contra su compañera de concurso. Y, por supuesto, puedo estar interpretando con malicia la reacción de Cristina a que la llamen “loca”. De esto último no estoy muy seguro porque al tiempo me hago cargo de su malestar después de que la hayan estado diciendo cosas semejantes a esa de manera repetida. No solo la han llamado “loca”, directamente la acusaron de ser una “enferma mental” o le dijeron “zumbada”. Por no hablar otras de lindezas dichas sobre ella como “golfa”, “guarra”, “mala persona” o “teatrera”. Es tarjeta clara por acumulación de faltas.

En cuanto a lo de imitar acentos, es curioso que Manuel se ofendiera tanto cuando he visto como él mismo, su hermana y Anita han imitado el acento mexicano de John Guts. Lo que vale para los demás deberían aplicárselo ellos mismos. Por lo que sea, la mala intención es siempre de otros, nunca propia. Seguramente responderían que ellos estaban bromeando, mientras que Carlos tenía intención de ridiculizar. Eso o bien que imitar acentos patrios está penado, pero si son extranjeros ya no. También Carmen Borrego interpretó como una falta de respeto que estos mismos concursantes cantasen ‘La saeta del gitano’ en tono de cachondeo. No sabía que se lo había pedido su amiga Belén Rodríguez, y que no se burlaban de nada, tan solo estaban contentos.

Belén Ro chantajea a la audiencia (o lo pretende)

No me parece aceptable la presión que Belén está ejerciendo sobre la audiencia asegurando que se marchará si no expulsamos a John Guts. Es un chantaje en toda regla en la que parte de una idea posiblemente injustificada. Belén parece creer que la audiencia no desea su salida de la casa y para evitarlo nos vamos a plegar a sus peticiones. Este fin de semana se lo pedía a una lista de amigos personales, compañeros de la tele (como Miguel Frigenti) y hasta a este humilde gato encerrado. Nunca he seguido el dictado de nadie y menos lo voy a hacer de Belén Ro. Por el momento, me parece mucho más valiosa como colaboradora que como concursante, aunque no deseo verla fuera de la casa todavía. Pero cambiaré de opinión si sigue amenazando con marcharse, tal como lleva días haciendo Carmen.

Hablando otra vez de contradicciones, no termino de entender que John se posicionase el domingo contra Carlos, pretendiendo que fuera el expulsado de este jueves, cuando ayer aseguraba que “ni Belén ni Carmen deben permanecer en la casa”. Pues que se hubiera puesto detrás de una de las dos. Hubiera ido claramente contra Belén, que fue especialmente dura con él argumentando su posicionamiento. El caso es que John se vende como el gran estratega, entró con intención de mover los cimientos de la casa, pero Cristina lo ha adelantado por la derecha claramente. Hubiera ganado muchos puntos si el domingo llega a decir que sus dos compañeras de trío “no tienen el espíritu del programa y amenazan con abandonar la casa cada dos por tres”, como afirmaba ayer.

Perdones y acercamientos

Este lunes debía ser el día del perdón en la casa de Tres Cantos. A saber, Carlos pidió disculpas a Belén y Belén a Carlos. Además, Cristina se disculpó a su manera con todos, asegurando que se avergüenza de haber perdido los papeles y espera no hacerlo más. No sé si está voluntad de cambio ha ayudado a mejorar la relación con sus compañeros, pero ayer la vi más integrada con el grupo que ningún día anterior. Que haya mejor ambiente no lleva aparejado el cese de las críticas. John llamaba a Belén “hipócrita” por haber dado un abrazo a Cristina, y Juanpi revelaba lo que esta le había dicho cuando no tenía delante a Carlos. “Hay algo en él que me chirría”, afirmó.

En cuanto a los acercamientos, digamos que Andrea tiene varias candidatas. Belén dice que le gusta el italiano y vi anoche a Anita Williams y él muy muy agarrados. Aunque también la he visto algunos ratos muy unida a Juanpi. Por su parte, a Gloria González le gustan Juanpi y John, aunque parece tirar más para el mexicano, a quien le hizo unas trenzas ayer. Esto tiene especial valor porque parece que a John no le gusta que nadie le toque el pelo. Nadie menos Gloria, por lo visto. Seguiremos informando.

Moleskine del gato

El domingo conocimos los porcentajes ciegos, que no dicen mucho sobre cómo puede resolverse la primera expulsión de la edición. Estaban así: 32,1 %, 26,4 %, 18,6 %, 15,1 % y 7,8 %. Como no hubo salvación el domingo hoy se salvarán dos de los nominados. Si no han cambiado mucho los porcentajes los dos menos votados suman casi un 23 % de los votos.

Esta noche tenemos una cita especial con las salvaciones como principal plató de un menú muy apetecible, como digo. Habrá también curva de la vida (elegiremos nosotros de quien) y resolución de la prueba semanal, entre otras cosas. Los martes que hay Gran Hermano son mejores.

Y en el vídeo de hoy hablo de la crítica repetida sobre que algunos concursantes se reservan para hablar ciertas cosas en las galas. ¿Acaso no es eso lo que debe ser?

