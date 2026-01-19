GH DÚO 19 ENE 2026 - 18:28h.

Belén Rodríguez, Carlos Lozano, Carmen Borrego, Cristina Piaget o John Guts, dos de los primeros nominados de la cuarta edición del reality, 'GH DÚO' se salvará a través de la expulsión, en una gala especial donde será Jorge Javier Vázquez quien coja la batuta para conducirla este martes 20 de enero a las 23:00 horas, en Telecinco. Los dos menos votados por la audiencia saldrán de la lista de aspirantes para abandonar la casa.

Asimismo, el reality celebrará una de las dinámicas más preciadas del formato, la curva de la vida, en la que uno de los cinco nominados compartirá los momentos de su vida que más le han marcado. El público, con sus votos en directo durante la emisión del programa será el encargado de elegir al protagonista. Los nominados podrán escuchar además, los alegatos a favor de su continuidad en 'GH DÚO', que serán pronunciados por sus familiares o amigos.

Descubriremos la resolución de la prueba semanal y conoceremos la última hora de la convivencia

Por último, la gala, que ofrecerá la última hora de la intensa convivencia de los 15 actuales concursantes, mostrará la resolución de la 'Tierra es redonda', la prueba semanal a la que se ha enfrentado. En el caso de superarla, conseguirán más comida que les permitirá paliar la reducción de la sanción que recibieron el pasado jueves.