Rocío Carrasco entra en el plató de ‘Sálvame’ sin maquillar: “¿Usted quién es?”

“¿Usted quién es?” , ha sido lo primero que ha exclamado el presentador de ‘Sálvame’ al ver a Rocío Carrasco sin una gota de maquillaje. El presentador la ha invitado a pasar a plató y no ha dudado en bromear con ella “Sin tacones no eres nada” . Rocío es una de las invitadas a la ‘Sálvame Fashion Week’ y Jorge Javier le ha recordado su debut sobre las pasarelas en el mítico Centro Comercial Ballena.

Rocío desfiló en pasarelas con cierto glamour “Carlos Arturo Zapata me llamó que tenía una presentación de ropa en el Hotel Rich y con Garbiñe he hecho muchas cosas” y aunque algunos lo han puesto en duda, Rocío tomó clases de pasarela “con una chica maravillosa que se llamaba Sara Estudio”. Eso sí, tuvo claro que no había nacido para ser modelo “En el momento que me vi dos veces, tenía ojos”.