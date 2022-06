Terelu Campos se despide muy emocionada de Olivia Valère: "Hemos estado juntas muchos años"

" Ella fue la propulsora de una discoteca diferente, la del piano bar ", ha desvelado Terelu. Además, ha contado que el piano bar de Olivia Valère era el punto de encuentro de actores, cantantes, modelos de todo el mundo. " Yo siento muchísimo la muerte de Olivia, la vida me la puso en el camino y hemos estado juntas mucho tiempo ", ha compartido la presentadora.

Además, Terelu Campos ha compartido las experiencias que vivió con la famosa empresaria: "He hecho reportajes en su casa, he comido en su casa, he estado con su familia...". La presentadora ha querido mandarle un mensaje de apoyo a los hijos de Olivia Valère: "Un beso a sus tres hijos". Y se ha querido despedir pidiendo un aplauso especial para ella.