Merchi, madre de Anabel, estalla contra Kiko Matamoros: "Lo que no has hecho en la isla te lo estás haciendo aquí"

" Son 86 días los que lleva allí, será por algo. Cada uno tenemos libertad de expresa lo que pensamos, y yo muchísimo más sin cobrar ni un duro, pongo en mis redes lo que me da la gana", ha explicado sobre sus palabras hacia Kiko Matamoros en Instagram.

"Pues a ver si aprende tu hija y hace las cosas sin cobrar. Que si no hay dinero no quiere saber nada", le ha dicho él. "Mi hija trabajas de eso igual que tú, y los dos cobráis, que todo lo que no estás haciendo en la isla te lo estás haciendo aquí en España", le ha dejado claro Merchi.